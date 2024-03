Con una maxienduro di serie all'Africa Eco Race? Pedrero e la Pan America 1250 (video)

Harley-Davidson presenta la serie web con protagonista Joan Pedrero e la Pan America 1250, compagni di una sfida unica alla Africa Eco Race. La corsa, che ricalca il percorso della vecchia Parigi-Dakar, percorre oltre 6.000 km nel deserto. Un'avventura, in 5 episodi, che il pilota spagnolo ha condiviso con la moto della gamma Adventure Touring di Harley-Davidson. Di seguito il primo episodio.

VEDI ANCHE

CHE AVVENTURA! Cinque puntate, seguendo Pedrero da Monaco a Lak Rose, il Lago Rosa di Dakar. La Pan America 1250 di serie testimonia cosa un mezzo del suo calibro possa fare nelle mani del pilota giusto. Un dietro le quinte dell'avventura che permette di conoscere come Pedrero si è preparato per la competizione e come la Pan America 1250 si è comportata tra le dune del deserto: una sfida quasi impossibile portata in fondo con dedizione e sacrificio contro se stessi e contro moto fatte per il deserto (pesanti la metà). Il resto degli episodi sono visibili cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/03/2024