Autore:

Simone Valtieri

SORPRESA SYKES Sulla pista del Donington Park, per il round britannico del Mondiale Superbike, non ci sono né Alvaro Bautista, né Johnny Rea in testa alla classifica delle prime due sessioni di prove libere, bensì la BMW del britannico Tom Sykes, capace di dettare il passo sia al mattino che al pomeriggio. 377 i millesimi di margine di Sykes al mattino sul turco Ratzgatioglu e 626 su Lowes, mentre al pomeriggio una situazione molto più compatta, con i primi cinque vicinissimi e con addirittura 13 piloti raccolti in meno di 9 decimi.

I LEADER RINCORRONO Partiamo dal leader del capionato, Alvaro Bautista, la cui Ducati Panigale V4 R proprio non si sposa alla perfezione con il tracciato di Donington. Al mattino lo spagnolo è rimasto staccato 1"4 dalla vetta nonostante fosse il primo dei ducatisti, al pomeriggio la situazione è migliorata molto, con un margine di meno di 3 decimi e un sesto posto che dà maggiore fiducia. Meglio di lui ha fatto il suo rivale per il titolo, Jonathan Rea, ma anch'esso non senza soffrire: dall'ottavo posto delle FP1 a 9 decimi da Sykes, il quattro volte iridato della Superbike ha strappato con la Kawasaki ZX 10RR il quarto posto in FP2 con meno di un decimo di margine dalla vetta.

OUTSIDER On fire in queste libere a parte Sykes, sono stati Toprak Razgatioglu su Kawasaki, primo al mattino e terzo al pomeriggio, il padrone di casa Alex Lowes su Yamaha, che è invece speculare al turco, con il terzo posto della mattinata e il secondo del pomeriggio, e Leon Haslam, settimo nelle FP1 ma quinto nelle FP2 a solo un decimo da Sykes. Non benissimo invece gli italiani, con Melandri 10° e 12°, e Rinaldi due volte 15°. Di seguito i risultati completi di questa prima giornata in pista in Gran Bretagna, domani già si farà sul serio con la Superpole e, di seguito, Gara-1 al Donington Park.

Risultati FP2 Round Gran Bretagna - Donington Park

Pos Pilota Moto Tempo Ditsacco Giri 1 T. SYKES BMW S1000 RR 1'27.733 16 2 A. LOWES Yamaha YZF R1 1'27.751 +0.018 21 3 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 1'27.775 +0.042 24 4 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'27.812 +0.079 22 5 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 1'27.859 +0.126 22 6 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 1'28.005 +0.272 22 7 S. CORTESE Yamaha YZF R1 1'28.235 +0.502 19 8 L. BAZ Yamaha YZF R1 1'28.257 +0.524 21 9 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 1'28.414 +0.681 22 10 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 1'28.483 +0.750 22 11 P. HICKMAN BMW S1000 RR 1'28.567 +0.834 18 12 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'28.631 +0.898 21 13 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'28.810 +1.077 18 14 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 1'28.929 +1.196 23 15 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 1'29.005 +1.272 19 16 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 1'29.800 +2.067 19 17 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 1'30.357 +2.624 19 18 E. LAVERTY Ducati Panigale V4 R 1'30.409 +2.676 18

Risultati FP1 Round Gran Bretagna - Donington Park