ROUND REPUBBLICA CECA IN TV Il mondiale Superbike arriva al sesto appuntamento ed esordisce su una pista nuova, quella di Most in Repubblica Ceca, che mai in passato aveva ospitato le derivate di serie. In testa al mondiale - dopo la breve parentesi pre-Assen - è tornato Jonathan Rea con la Kawasaki, che ha dominato il round olandese e si è ha nuovamente scavato un solco tra sé e l'alfiere della Yamaha, Toprak Razgatlioglu. Ma come sempre avviene in Superbike, sono tanti gli outsider che possono dire la loro questo weekend, a partire dai ducatisti Scott Redding, Michael Ruben Rinaldi e Chaz Davies, per passare al compagno di Rea, Alex Lowes, e a quello di Razgatlioglu, Garrett Gerloff, senza poi dimenticarsi delle Honda di Alvaro Bautista e Leon Haslam e alle BMW di Tom Sykes e Michael Van der Mark.

Se non siete tra i fortunati spettatori che potranno godersi l'evento dal vivo, per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel sesto weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento inglese sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD e TV8