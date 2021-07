SUPERPOLE E sono cinque! Ad Assen, Jonathan Rea conquista la sua quinta pole position consecutiva, al termine di una sessione ricca di emozioni. L'irlandese ha subito fatto segnare il miglior tempo, mentre il suo rivale per il titolo Toprak Razgatlioglu è stato protagonista di una caduta in curva 16 nel corso dei primi minuti, mentre cercava di passare il compagno di squadra Andrea Locatelli. Nonostante l'inconveniente, il turco ha limitato decisamente bene i danni, ottenendo poi la seconda miglior prestazione. A chiudere la prima fila è la Ducati di Scott Redding, con il britannico che ha preceduto di pochi millesimi Michael Ruben Rinaldi. Seconda fila anche per la seconda Kawasaki di Alex Lower e per un sorprendente Jonas Folger, alla miglior qualifica in Superbike. Settimo tempo e terza fila per Locatelli, in compagnia di nomi di prestigio come Leon Haslam e Michael van der Mark. Solo tredicesimo invece Chaz Davies. Altre cadute nella sessione hanno coinvolto, senza conseguenze fisiche, Tom Sykes e Garrett Gerloff: i due partiranno rispettivamente penultimo e ultimo.

