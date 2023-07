Cancellato il round Argentina della Superbike, cambia il finale di stagione

Il Round d'Argentina della Superbike, evento conclusivo del WorldSBK 2023 programmato da calendario per il 13-15 ottobre presso il Circuito San Juan Villicum, è stato annullato. La decisione è stata presa a causa dell'intenso calendario elettorale affrontato dal Paese, che ha portato a una situazione complessa che influisce sulla vita quotidiana delle persone, delle province e delle imprese. A causa della prossimità delle imminenti elezioni nazionali e provinciali, la Dorna WSBK Organization (DWO), il Grupo OSD e il governo di San Juan hanno scelto di annullare l'evento culmine del campionato delle derivate di serie.

Superbike a San Juan de Villicum

MOTIVI POLITICI Il round avrebbe dovuto svolgersi alla vigilia di un cambio di governo nella provincia di San Juan, e si è deciso di per questo motivo di attendere e di mantenere il calendario degli eventi aperto per la nuova amministrazione, mostrando rispetto per il contesto politico e consentendo una pianificazione adeguata per eventi di portata come il WorldSBK. La FIM e la Dorna WSBK Organization annunceranno a breve una nuova sede che ospiterà la tappa finale del Campionato del Mondo Superbike MOTUL FIM 2023.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/07/2023