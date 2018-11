Autore:

Simone Valtieri

BENTORNATA JEREZ La Dorna, società organizzatrice del mondiale Superbike, unitamente alla Federazione Motociclistica Internazionale (FIM) hanno pubblicato il calendario provvisorio del World Superbike Championship 2019, e dei due campionati collegati, il World FIM Supersport Championship e il Supersport 300 World Championship. Rispetto all'edizione conclusa il mese scorso, ci sarà lo stesso numero di appuntamenti, 13, ma sono diverse le novità, in primis il ritorno del round di Jerez de la Frontera dopo l'assenza del 2018

SI PARTE IN AUSTRALIA... Il mondiale 2019 partirà da Phillip Island (Australia) il 23-24 febbraio, per poi arrivare con una settimana di ritardo rispetto al 2018 a Buriram (Thailandia), Aragon (Spagna) e Assen (Olanda). Stesso weekend di quest'annata per Imola (11-12 maggio 2019) dopodiché l'8-9 giugno arriva la prima novità: Jerez (Spagna) al posto di Brno. Anticipato di qualche settimana poi il round di Misano, al 22-23 giugno, con Donington che prende la casella lasciata vuota dall'appuntamento italiano, passando dalla collocazione a fine maggio di quest'anno, al 6-7 luglio.

...SI CHIUDE IN QATAR Manca anche l'appuntamento di Laguna Seca rispeto al 2018 nel calendario della prossima stagione, mentre resta ancora da assegnare il weekend del 20-21 luglio. Il 7-8 settembre si andrà in Portogallo dopo la lunga pausa estiva, a Portimao. Confermati, infine, i weekend degli ultimi tre appuntamenti iridati, a Magny Cours (Francia), San Juan de Villicum (Argentina) e Losail (Qatar) che chiuderà il campionato nel weekend del 26 ottobre. Il calendario del FIM Supersport ricalca fedelmente quello della Superbike, mentre la Supersport 300 non correrà in Australia, Thailandia e Qatar. Cancellato invece il campionato Superstock 1000.

TEST DA DECIDERE Due, infine le date dei test. Quelli pre-mondiale andranno in scena il 18 e 19 febbraio a Phillip Island, esattamente dove la settimana dopo scatterà il campionato. Da decidere invece la data della seconda tornata, che si disputerà in mezzo alla stagione. Di seguito il calendario diramato da FIM e Dorna.

FIM MOTUL WORLD SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2019