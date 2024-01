Test Superbike a Portimao, day 2: Razgatlioglu batte Bulega, caduta per Morbidelli

Al quarto giorno di test invernali, secondo sulla pista di Portimao e ultimo prima della trasferta in Australia che darà il via alla stagione 2024, Nicolò Bulega ha perso la sua ormai consueta prima posizione. A riuscire nell'impresa è stato Toprak Razgatlioglu (BMW) che nel pomeriggio è sceso fino al tempo di 1:39.189 realizzato nei minuti finali per battere il pilota del team Ducati Aruba.it, eccellente anche oggi con un crono di 1:39.275 che abbassa comunque di circa 7 decimi la prestazione di ieri. In precedenza, nel corso della tarda mattinata, il turco era riuscito a far meglio di Bulega per appena 5 centesimi ma utilizzando una gomma SCX contro la SCQ dell'italiano. Il tempo di 1:39.225 rappresentava già il nuovo record della pista, poi ritoccato al pomeriggio.

BAUTISTA INDIETRO Terza posizione per Alex Lowes (Kawasaki) che ha preceduto la Yamaha GRT di Remy Gardner e l'altra BMW di Michael Van der Mark. In top10 troviamo altri due italiani: Andrea Locatelli (Yamaha), sesto davanti al compagno di squadra Jonathan Rea, e Danilo Petrucci ottavo. Ancora nelle retrovie Alvaro Bautista, che ha chiuso quindicesimo con la seconda Ducati del team Aruba.it. Lo spagnolo non ha però cercato la prestazione sul giro secco, concentrandosi ancora una volta sulla ricerca del passo gara. Subito dietro a Bautista ha concluso Andrea Iannone.

SPAVENTO MORBIDO Nel pomeriggio si è registrata un'interruzione provocata dalla caduta in curva 9 di Franco Morbidelli, impegnato con una Panigale V4S. Il pilota del team Pramac Racing di MotoGP è stato trasportato al centro medico per essere sottoposto ad alcuni controlli: fortunatamente non si è evidenziato nulla di grave. Tra i piloti MotoGP impegnati quest'oggi il più veloce è stato ancora Pecco Bagnaia che ha fatto meglio di Fabio Di Giannantonio di due decimi, fermando le lancette sull'1:42.778 con una Ducati V4S.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/01/2024