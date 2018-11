Autore:

Simone Valtieri

REA SEMPRE AL TOP Al termine della prima di due giornate di test in pista a Jerez de la Frontera per la Superbike, sotto un bel sole il più veloce di tutti è stato il campione del mondo Jonathan Rea sulla Kawasaki, che ha fermato i cronometri sul tempo di 1'39"657. Dietro al britannico si è classificato il debuttante Alvaro Bautista, che dalla MotoGP alle derivate di serie sembra aver trovato subito il feeling con la Ducati Panigale V4 R, restando ad appena 322 millesimi dal concorrente per il titolo, e precedendo di due il suo nuovo compagno nell'Aruba.it Racing Team, Chaz Davies, terzo a 545 millesimi dalla vetta.

MELANDRI SESTO Dietro ai primi tre si è piazzato Alex Lowes, britannico della Yamaha (team Pata) a 639 millesimi, che ha preceduto il connazionale Leon Haslam su Kawasaki (+0"733) e Marco Melandri, sesto con la sua Yamaha del team GRT a 1"006. Chiudono la classifica l'olandese Michael Van der Mark e il tedesco Sandro Cortese, staccati di 1"9 e 2"3, entrambi in sella a una Yamaha.

LAVORO DIFFERENZIATO Il lavoro del Kawasaki Racing Team si è concentrato soprattuto sulle sospensioni e sul funzionamento delle gomme, con Rea e Haslam che hanno cercato di trovare il giusto bilanciamento e la più manegevole distribuzione dei pesi. I due alla fine hanno chiuso con rispettivamente 57 e 71 giri. Il team Aruba.it Racing ha portato all'esordio Alvaro Bautista, che si è velocemente adattato alla nuova moto con la quale ha percorso 65, 16 in più del compagno Davies. Con il team GRT Yamaha c'è stato l'esordio di Marco Melandri che coadiuvato da Sandro Cortese hanno cercato di adattare la YZF-R1 al tracciato, girando per 125 tornate complessive. Infine il team ufficiale Pata Yamaha ha sperimentato alcuni aggiornamenti sul telaio e sull'elettronica.

RISULTATI DAY-1 TEST SUPERBIKE A JEREZ