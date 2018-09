Autore:

PRONTO ALLA FESTA In Francia sul tracciato di Magny Cours il Campione in carica Jonathan Rea potrebbe vincere il suo quarto titolo Mondiale consecutivo e questo potrebbe succedere già dal Sabato, mettendo nelle mani del Nordirlandese il record dell'iride con cinque gare di anticipo che si andrebbe ad aggiungere ad una lista di primati già lunghissima! Classifica alla mano, l'unico che potrebbe rovinare la festa a Rea qui in Francia è Chaz Davies, che in gara uno deve riuscire a salire almeno sul podio.

OCCHIO AL SECONDO Ma il compito di Davies non sarà solo quello di rallentare la corsa al titolo di un Rea ormai quasi Campione del Mondo, perché dietro alla Ducati numero 7 c'è Michale van der mark, sempre più in crescendo in termini di riasultati ed in scia a Davies in Campionato. Tra l'olandese e l'inglese, infatti, dopo Portimao il gap si è ridotto a soli venti punti e la Yamaha numero 60 punta a conquistare il titolo di vice-campione del mondo

MERCATO Con il Mondiale dedicato alle derivate dalla serie ormai nelle sue fasi finali, si parla di mercato piloti con tanti attori con il contratto da rinnovare. Primo tra tutti Tom Sykes, che voci di corridoio danno in sella alla Honda ufficiale nel 2019. Insieme a lui, anche Eugene Laverty è tra i candidati alla moto di Tokyo, con la prima guida di Leon camier già confermata. Marco Melandri, invece, già ufficialmente fuori dal Team Ducati è in cerca di un manubrio e nel paddock si parla di una secondo team Yamaha gestito direttamente dal reparto corse di Lesmo in cui entrerebbe anche Alberto Colombo, attuale capotecnico di Chaz Davies. Di fatto, dopo questo round, anche il mercato piloti sta prendendo una direzione precisa. Ulteriore elemento che rende questo round imperdibile!

MAI COME LUI In Francia, quindi, Jonathan Rea è sempre più vicino al suo quarto successo mondiale consecutivo in Superbike, Titolo che varrebbe al Nordirlandese anche il record assoluto dei quattro iridi consecutivi, mai ottenuti da nessuno nella storia di questo Mondiale. In più, la matematica parla di un vantaggio che permetterebbe a Rea di far partire i titoli di coda di questa Stagione già da domani con ben cinque gara di anticipo. Record che l’anno scorso era sfumato alla Kawasaki numero 1. Stesso discorso anche per Kawasaki, che potrebbe festeggiare Titolo Costruttori 2018 qui in Francia.

CAMPIONE IN GARA UNO SE... Facendo i classici conti, Rea potrebbe indossare la maglia di Campione del Mondo già sul podio del Sabato. Questo succederà se il numero uno vincerà gara uno e Davies non riuscisse a salire sul podio, piazzandosi quarto o più indietro. Se Rea dovesse fare secondo, invece, festeggerebbe l’iride solo se la Ducati numero 7 si piazzasse in quinta posizione (o facesse peggio di quinto). Se invece il Nordirlandese domani salisse sul terzo gradino del podio, il Mondiale 2018 andrebbe nelle sue mani già in gara uno, solo se Chaz chiudesse dalla nona posizione in giù. Con Rea, infine, quarto in gara uno, per mantenere aperto il Mondiale Davies dovrebbe fare almeno undicesimo, perchè dal dodiceismo posto per lui darebbe game over!

REA CAMPIONE A MAGNY COURS SE... Se Rea non riuscisse a festeggire il Sabato, le probabilità di chiudere questa Stagione già in Francia restano comunque molto alte. Infatti, per chiudere definitivamente il 2018 da Campione del Mondo, al tre volte iridato Superbike basterà riuscire a fare almeno un secondo ed un terzo posto finali, a prescindere dal risultato di tutti gli altri. Non solo, perché con un vantaggio così alto in classifica della Kawasaki numero uno, anche se Davies vincesse entrambe le gare, a Rea basterebbe anche un doppio secondo posto finale per salire per la quarta volta consecutiva sul tetto del Mondo.

