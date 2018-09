Autore:

Federico Maffioli

FUN MODE Con il quarto Titolo mondiale consecutivo già espsoto in bacheca, Jonathan Rea vince anche la gara di Domenica davanti alla Ducati di Chaz Davies, secondo, ed alla Yamaha di Michael van der Mark, terzo. Il Campione del Mondo in carica, con la testa completamente libera dal campionato, si è divertito a guidare, passando il traguardo in solitaria e centrando il suo ottavo primo gradino consecutivo. Dopo il secondo posto di ieri, niente replica per Tom Sykes, che chiude quarto la domenica francese. Gran gara anche per Chaz Davies, ancora convalescente per il dolore alla spalla, autore di una gara partita in fuga e a denti stretti, più in difficoltà Marco Melandri, quinto al traguardo ed anche oggi alle prese con problemi di feeling della sua Ducati. In casa Yamaha, invece, van der Mark continua a dimostrare una buona costanza di risultati salendo sul terzo gradino del podio in gara due, più in ritardo il suo compagno di squadra Alex Lowes, solo settimo in gara due dietro alla Aprilia di Lorenzo Savadori, sesto sotto la bandiera a scacchi di gara due. Qui potete leggere tutti i tempi del fine settimana francese e i risultati di gara due.

