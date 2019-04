Autore:

Simone Valtieri

L'UNIVERSITÀ A distanza di una sola settimana dallo strapotere di Alvaro Bautista ad Aragon, si torna in pista in Olanda, all'Università delle due moto di Assen, e per provare a rendere il campionato più combattuto la Superbike Commission (Dorna e Federazione Internazionale) ha deciso di tagliare la potenza della Panigale V4R di 250 giri motore. Troppi i 16.350 giri su cui è tarato il motore della rossa italiana, che sarà limitato a 16.100 da questo weekend in poi. Per riequilibrare le prestazioni sarà inoltre concesso alla Honda di salire di 500 giri motore, fino a 15.050, mentre resteranno a 14.600 le Kawasaki, a 14.700 le Yamaha e a 14.900 le BMW.

TAGLIO MINIMO Il provvedimento è stato deciso in base a un algoritmo studiato dalla società inglese DWO che tiene conto di diversi fattori tecnici e non (tempo sul giro, velocità, numero di piloti per marca, prestazioni, risultati, giri al comando, ecc...). In Ducati devono preoccuparsi che il dominio espresso da Bautista (9 successi su 9 gare disputate nei primi 3 round) diventi presto un lontano ricordo? In realtà non più di tanto, visto che il taglio del motore andrà a incidere probabilmente solo sulle velocità di punta e le prossime piste in calendario (da Assen a Imola, da Jerez a Misano fino a Donington e Laguna Seca) non dispongono dei rettilinei sfruttati dalla rossa ad Aragon per esempio, o a Buriram.

IGNEGNARSI Jonathan Rea e la Kawaasaki insomma, nonostante l'aiutino dall'alto, dovranno inventarsi qualcosa di nuovo per recuperare il terreno perso da Bautista. Il britannico ha comunque sin qui limitato il possibile, giungendo per ben 9 volte secondo. Ad Assen lo scorso anno il campione in carica aveva vinto gara-1, perdendo poi in gara-2 dall'allora compagno di team Tom Sykes.

PROGRAMMAZIONE TV In televisione l'evento sarà trasmesso da Sky, TV8 ed Eurosport, di seguito il programma completo del weekend e tutti gli orari per non perdere neanche un minuto della contesa. Motorbox.com vi aggiornerà quotidianamente su quanto accade in pista ad Assen.

Venerdì 12 aprile

10.30-11.20 FP1 - Diretta Sky Sport MotoGP

15.00-15.50 FP2 - Diretta Sky Sport MotoGP

Sabato 13 aprile

9.00-9.20 FP3 - Diretta Sky Sport MotoGP

11.00-11.25 Superpole - Diretta Sky Sport MotoGP ed Eurosport2

14.00 Gara-1 - Diretta Sky Sport MotoGP, Eurosport 1 e TV8

Domenica 14 aprile

11.00 Superpole Race - Diretta Sky Sport MotoGP ed Eurosport 2, differita alle 13 TV8

14.00 Gara-2 - Diretta Sky Sport MotoGP, TV8 ed Eurosport2