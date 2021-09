WorldSBK 2021

GRAN CARRIERA Lo scorso anno pur di non lasciare la categoria aveva accettato l'offerta del team satellite Ducati GoEleven, dopo essere stato sostituito in quello ufficiale Aruba.it da Michael Ruben Rinaldi. Stavolta, però, la carriera del pilota gallese è all'epilogo. Chaz Davies, assente per infortunio alla tappa di Jerez dov'è in corso il round spagnolo della Superbike, ha comunicato giovedì la sua decisione definitiva inerente l'addio alla categoria che ha tanto amato e nella quale ha corso dieci anni sempre da protagonista, diventando per tre volte vice campione del mondo. Dal debutto in Aprilia alla lunga carriera in Ducati (dopo una parentesi di un anno in BMW), Chaz ha collezionato 32 vittorie in 234 gare condite da ben 99 podi.

DECISIONE GIUSTA ''Sfortunatamente questa sarà la mia ultima stagione in Superbike'' - ha spiegato Chaz in conferenza stampa'' - Non è stata una decisione semplice, ci ho pensato a lungo ma quando è fatta, è fatta. Credo che sia il momento giusto per lasciare, ci sono tante ragioni dietro a questa scelta ma sono convinto che sia la decisione giusta. Sono pronto a voltare pagina per aprire un nuovo capitolo della mia vita''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/09/2021