Autore:

Valerio Colombo

RITORNO AL FUTURO Non ci ha messo molto la Kawasaki a trovare il sostituto di Tom Sykes. In sella alla "verdona" ci sarà nel 2019 Leon Haslam, pilota britannico con un curriculum di tutto rispetto nel Mondiale Superbike, nel quale annovera cinque successi e 39 podi. Nel 2010 Haslam sfiorò il titolo iridato in sella alla Suzuki in un duello che gli appassionati ancora ricorderanno tra lui e Max Biaggi, campione del mondo nel suo primo anno in sella all'Aprilia.

DREAM TEAM Nel 2019 Leon, attuale leader del British Superbike con 80 punti di margine sul più immediato inseguitore (categoria nella quale corre dal 2016), affiancherà dunque Johnny Rea, lanciatissimo verso la conquista del suo quarto iride consecutivo nel mondiale delle derivate di serie. La firma dell'accordo è avvenuta già il 29 giugno scorso a Barcellona, ma è stata resa nota soltanto oggi, alla vigilia della 8 ore di Suzuka che il pilota britannico correrà in squadra proprio con il suo futuro compagno Johnny Rea e con il giapponese Kazuma Watanabe.

TITOLI NEL MIRINO "Devo ringraziare tantissimo la Kawasaki per questa opportunità” - ha spiegato Leon Haslam. “Non vedo l'ora di tornare a correre nel mondiale Superbike. Dopo aver sfiorato il titolo in passato sarà fantastico poterci riprovare. Il supporto ricevuto dalla Kawasaki durante i miei tre anni nel British Superbike e nelle 8 ore di Suzuka è stato eccezionale. Spero di vincere il titolo britannico 2018 e poi impegnarmi a fondo nel WorldSBK del prossimo anno."