Autore:

Matteo Larini

GARA-1 CANCELLATA Alla fine, la Direzione gara ha dovuto arrendersi. Nonostante l’iniziale tentativo di posticipare la partenza della gara di circa trenta minuti sperando in un miglioramento delle condizioni della pista, la neve ha infine imposto la cancellazione della corsa, perché non sussistevano le condizioni di sicurezza: i piloti non avevano infatti mai girato sull’asfalto bagnato con temperature rigide ed intorno allo zero termico.

NON È LA PRIMA VOLTA Già in passato, precisamente nel 1980 a Salisburgo, si era avuta una condizione simile, nonostante allora la neve fosse alta addirittura un metro. Resta da vedere cosa deciderà la direzione gara per la gara di domani, in cui le temperature dovrebbero aumentare su valori simili a quelli di ieri (è prevista una massima di 8°C). Tuttavia, non essendo la prima volta che ad Assen si rischiano situazioni di questo tipo, potrebbe non essere una cattiva idea spostare più avanti in calendario l’appuntamento della Superbike per avere condizioni meteo più clementi.