WorldSBK 2021

IN RAMPA DI LANCIO Il Barni Racing Team, squadra satellite Ducati in Superbike, ha annunciato l'ingaggio per la stagione 2022 del WorldSBK del giovane Luca Bernardi, un classe 2001 che a dispetto del nome non gareggerà per il Belpaese. Viene infatti da San Marino e sta facendo molto bene nel campionato Supersport dove ha saltato il trittico iberico composto da Barcellona, Jerez e Portimao dopo la brutta caduta di Magny Cours, mantenendo ciò nonostante la sesta piazza in classifica conquistata grazie a cinque podi nella sua stagione d'esordio nel mondiale. Quanto basta per convincere Marco Bernabò a dargli una sella per la stagione 2022 - quando comincerà a farsi le ossa nella serie dei grandi - stappandolo alla Yamaha.

PRIMO ''DUEMILA''''Correre in Superbike è un sogno che diventa realtà'', ha spiegato Bernardi. ''Ho deciso di accettare l’offerta del Barni Racing Team dato che hanno dimostrato di credere nella mia crescita più di chiunque altro. Marco Barnabò mi è stato accanto dopo la caduta di Magny-Cours e ha deciso di puntare su di me nonostante quanto successo. Voglio ringraziarlo per questa opportunità e proverò ad adattarmi velocemente alla moto tentando di essere competitivo il prima possibile. Non vedo l’ora di conoscere il team e di lavorare con loro molto presto''. Luca sarà il primo pilota nato nel nuovo millennio a correre nel mondiale Superbike.

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/10/2021