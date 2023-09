BMW ufficializza la line-up Superbike 2023. Van der Mark preferito a Redding

Nell'ambito di una delle ''silly season'' più ''silly'' della storia della Superbike, con i botti di Toprak Razgatlioglu in BMW, Jonathan Rea in Yamaha, Niccolò Bulega in Ducati, proseguono le manovre per comporre una griglia del mondiale completamente rivoluzionata rispetto a quella della stagione in corso. Le ultime pedine ad aver preso il proprio posto sono quelle dei quattro piloti della BMW, che ha scelto di affiancare al neo-arrivo Toprak Razgatlioglu il già rodato Michael Van der Mark, preferendolo a Scott Redding. La volontà è stata probabilmente quella di non mettere due galli nello stesso pollaio, perciò il britannico andrà al team Bonovo Racing al posto di Loris Baz e al fianco del confermato Garrett Gerloff. Questa sarà dunque la lineup della casa di Stoccarda che sta rilanciando al masimo le ambizioni nel mondiale delle derivate di serie.

POKER FORTISSIMO A commentare e spiegare le mosse di mercato della casa tedesca, è stato il direttore di BMW Motorrad, Markus Schramm: ''Quattro fortissimi piloti ufficiali per BMW Motorrad nei nostri due ottimi team BMW; con questa nuova allocazione siamo prontissimi per affrontare la stagione 2024 del WorldSBK. Scott Redding è un gran pilota e apprezziamo il fatto che resti fedele al nostro progetto BMW Motorrad World Superbike portando la sua esperienza e le sue capacità nel team Bonovo Action BMW. Questi saranno dei fattori chiave mentre ottimizzeremo i nostri obiettivi collettivi con Garrett Gerloff e tutto il team. L’arrivo di Toprak Razgatlioglu ci consentirà di distribuire alla perfezione i nostri piloti ufficiali nei nostri due team competitivi. Insieme a Michael van der Mark nel ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, avremo lo schieramento ideale per il nostro progetto complessivo''.

WorldSBK Most 2023, Scott Redding (BMW)

COMPETIZIONE INTERNA Schramm ha anche sottolineato come l'impegno della casa sarà incrementato nel 2024 per raggiungere quel successo troppo a lungo inseguito. ''Grazie alla stretta collaborazione con i nostri ingegneri BMW Motorrad Motorsport, entrambi i team utilizzeranno il feedback da parte dei piloti per compiere dei continui e collettivi miglioramenti alla moto da gara. Inoltre riteniamo che avere due team con dei piloti di vertice incrementerà anche la pressione in termini di competizione interna e incrementerà anche il livello di performance in generale. Siamo convinti che questo nuovo schieramento in termini di piloti e team rappresenti un altro importante step che ci consente di avvicinarci al vertice nel WorldSBK con il nostro progetto. Infine vorrei ringraziare Loris Baz per la nostra collaborazione. Lascerà il progetto legato al World Superbike al termine di questa stagione. Dopo due stagioni nelle quali ha corso per il team Bonovo Action BMW, gli auguriamo tutto il meglio per il futuro''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/09/2023