Iannone prossimo al rientro, Nel 2024 pronta per lui una Ducati nel WorldSBK

Scontata la squalifica di 4 anni per il controverso caso di doping, Iannone tornerà a correre con ogni probabilità in Superbike con la Ducati del team Go Eleven

Andrea Iannone è pronto al rientro. La controversa squalifica per doping, rimediata dal pilota abruzzese dopo il GP della Malesia 2019, scadrà il 17 dicembre 2023, data oltre il quale il pilota italiano sarà riabilitato e libero di poter firmare per qualsiasi team. Tramontata da tempo l'ipotesi MotoGP, dove a 34 anni e con la concorrenza spietata di questi anni, è impossibile trovare una sella, Iannone si è da subito concentrato sulla Superbike dove invece sarebbe già pronta per lui una moto nel team GoEleven, anzi due. Nel senso che nel corso dell'ultimo weekend di gara a Imola, si sono incontrati Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, e Gianni Ramello, proprietario del team satellite poc'anzi menzionato, per parlare dei piani per la prossima stagione e dell'ordine di due Panigale V4R ufficiali per il campionato 2024. Attualmente il team GoEleven partecipa al campionato con il tedesco Philipp Oettl, che è destinato a chiudere l'esperienza con Ducati, e anche se Iannone è fermo da quattro anni, il pilota abruzzese ha continuato ad allenarsi regolarmente in privato, in sella all'Aprilia RSV4 ma anche alla Ducati Panigale V4R stradale.

Andrea Iannone ai box

PIANI DUCATI Va detto che per la stessa sella di Iannone si è proposto anche Michael Ruben Rinaldi, quando ha capito che il team Aruba.it - quello ufficiale che sta comandando il campionato con Alvaro Bautista - non gli avrebbe rinnovato la fiducia. A questo punto nel 2024 accanto allo spagnolo dovrebbe sedersi Nicolò Bulega, che tanto bene sta facendo in supersport con la Panigale V2, mentre gli altri piloti della casa di Borgo Panigale saranno; sicuramente Danilo Petrucci, che proseguirà l'avventura con il team Barni Racing, mentre è ancora da capire il futuro di Axel Bassani, che ha un contratto con il team Motocorsa e non direttamente con Ducati, e che potrebbe finire anche in un'altra casa (Yamaha?). Insomma, quel che è certo è che la casa italiana porterà in pista il prossimo anno un altro squadrone, e che sarà quasi tutto composto da piloti tricolori, tra cui quell'Andrea Iannone che ha piani ambiziosi: intanto farsi vedere dalle parti alte del gruppo già nella sua stagione di rientro, per poi trovare un posto nel team ufficiale qualora Bautista decidesse di appendere il casco al chiodo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/07/2023