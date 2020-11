SENTENZA SHOCK Dal TAS di Losanna è arrivata una fucilata per Andrea Iannone. Il pilota di Vasto è stato squalificato ben 4 anni per doping, con il tribunale che ha accolto la richiesta di inasprimento della pena presentata dalla Wada. Secondo il TAS la difesa del pilota non è riuscita a stabilire né il tipo preciso di carne consumata, né l'origine della stessa. In più né Iannone né gli esperti che lo hanno accompagnato in Tribunale, hanno convinto il giudice circa la contaminazione alimentare, riconosciuta invece nella sentenza di primo grado.

LA VICENDA Il pilota dell'Aprilia era risultato positivo al drostanolone - uno steroide androgeno esogeno anabolizzante inserito nella lista proibita della Wada - a un controllo antidoping il 3 novembre 2019, in occasione del Grana Premio della Malesia, e per questo era stato squalificato sia dalla gara di Sepang, che dalla successiva di Valencia. Inizialmente gli erano stati inflitti 18 mesi di stop, fino al 16 giugno 2021, ma il pilota ha voluto - giustamente - propugnare la sua innocenza, per poi ritrovarsi con una sentenza oggettivamente troppo pesante, soprattutto in virtù del fatto che se è vero che non si possa stabilire l'assunzione per via alimentare, non vi sono altresì prove circa pratiche illecite volontarie da parte del pilota.

CARRIERA FINITA A questo punto Andrea è costretto ad appendere il casco al chiodo, visto che la nuova sentenza postpone un suo eventuale rientro al 2023, quando avrà ormai 34 anni e non guiderà più una moto da corsa da 4. L'Aprilia e il direttore sportivo Massimo Rivola avevano appoggiato il pilota in tutto e per tutto, decidendo di non mettersi sul mercato, di sostituire Andrea con i test driver (Bradley Smith e Lorenzo Savadori) e di attendere l'esito di un procedimento giuridico tirato fin troppo per le lunghe, con numerosi e snervanti rinvii. Ora che la senteza è arrivata, il team di Noale sarà costretto a scegliere una seconda guida da affiancare ad Aleix Espargaro, e i nomi che circolano sono quelli di Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow e Jorge Lorenzo. Ma tra mille casi di doping clamorosi che la storia ha consegnato agli annali, con sanzioni anche meno pesanti, in questo caso c'è la sensazione che di giustizia ce ne sia stata poca, e che su quella moto sarebbe dovuto salire Andrea Iannone.