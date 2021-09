WorldSBK 2021

FUOCHI FINALI IN FP1 La prima sessione di prove libere del Round francese della Superbike ha vissuto per due terzi di staticità e per gli ultimi 15 minuti di divertente azione in pista. La pista umida, infatti, ha scoraggiato i più a scendere in pista nella prima mezz'oretta, ma il finale di FP1 è stato tutto un fiorire di caschi rossi, con le traiettorie di Magny Cours che andavano asciugandosi giro dopo giro. Alla fine il più veloce è stato il leader del mondiale Jonathan Rea, che all'ultimo giro possibile fa 1'38''402, precedendo il sorprendente Michael Van der Mark con la BMW di un decimo e mezzo e il compagno di Kawasaki Alex Lowes di circa 3 decimi. Quarto il co-leader del mondiale Toprak Razgatlioglu con la Yamaha a circa 4 decimi, quinto a mezzo secondo Scott Redding con la Ducati.

Risultati FP1 - Round Superbike Magny Cours

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'38.402 6 2 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'38.542 +0.140 6 3 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'38.787 +0.385 6 4 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'38.867 +0.465 8 5 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'38.923 +0.521 9 6 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'39.373 +0.971 13 7 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'39.711 +1.309 16 8 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'39.848 +1.446 7 9 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'40.004 +1.602 7 10 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'40.158 +1.756 4 11 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'40.443 +2.041 4 12 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'40.561 +2.159 11 13 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'40.600 +2.198 4 14 Leandro Mercado Honda CBR1000 RR-R 1'40.976 +2.574 7 15 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'41.198 +2.796 8 16 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'41.218 +2.816 8 17 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'41.678 +3.276 17 18 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'41.999 +3.597 8 19 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'42.962 +4.560 14 20 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'43.631 +5.229 4 21 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1

Risultati FP2 - Round Superbike Magny Cours

