DOMENICA IN SELLA È ormai diventato un appuntamento fisso per i piloti dellquello della Virtual MotoGP ogni due domeniche, e dopo gli appuntamenti degli scorsi mesi al Mugello, Jerez, Spielberg e Misano, è stata oggi la volta del BritishGP sulla pista di Silverstone, dove non si correrà il Gran Premio reale in questa stagione. Nell'appuntamento virtuale si sono dati battaglia 8 assi della MotoGP e altri 20 piloti di Moto2 e Moto3, con il solito mix tra divertimento, sorpassi illegali, incidenti e adrenalina.

TRE CLASSI IN PISTA Come al solito non vi sveliamo chi sono stati i vincitori delle tre classi impegnate oggi, visto che assieme al ''rookie'' Jorge Lorenzo, e ai suoi più esperti colleghi di joystick (Nakagami, Pirro, Mir, Savadori, Quartararo, Bagnaia e Rabat), hanno corso anche dieci piloti della classe Moto2 e altrettanti nella classe Moto3. Per scoprire i nomi dei vincitori del virtual British GP vi basterà andare rispettivamente ai minuti 32:45 (MotoGP), 1:03:34 (Moto2) e 1:33:21 (Moto3) del link qui sotto: buon divertimento!

Clicca qui per rivedere i GP di MotoGP, Moto2 e Moto3 della Virtuale Race 4 a Silverstone