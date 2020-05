QUARTA TAPPA La MotoGP virtuale tornerà a far compagnia ai fan domenica 17 maggio, con il quarto appuntamento stagionale dopo le gare già svoltesi negli autodromi online di Mugello, Spielberg e Jerez de la Frontera. Stavolta non ci saranno i centauri di Moto3 e Moto2 ad aprire le danze, bensì la nuovissima MotoE, al debutto virtuale, e lo scenario sarà la pista virtuale di Misano Adriatico, il vecchio Santamonica ora intitolato all'indimenticabile Marco Simoncelli che non più tardi di una settimana fa ha ospitato la All Stars Racing Night. L'orario è sempre il solito, le 15 del pomeriggio, con i 9 piloti della MotoE a dare il via all'evento. Circa 30-35 minuti più tardi toccherà ai campioni della MotoGP con Valentino Rossi, Marc Marquez, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Michele Pirro, Joan Mir, Taka Nakagami, Tito Rabat e Lorenzo Savadori impegnati a sfidarsi a colpi di joystick e sportellate.

I PARTECIPANTI La gara della MotoGP sarà composta da nove giri (35% del totale della gara) e quella della MotoE da cinque tornate (50% del totale della gara) in una sfida che si svolgerà col nuovo videogioco MotoGP20, già in vendita. Di seguito l'elenco completo dei partecipanti, suddivisi per team

MotoGP:

Repsol Honda Team: Marc Marquez e Alex Marquez

Monster Energy Yamaha MotoGP: Maverick Viñales e Valentino Rossi

Ducati Team: Michele Pirro

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Franceso Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

MotoE:

Trentino Gresini MotoE: Matteo Ferrari

LCR E-Team: Xavier Simeon

Avintia Esponsorama Racing: Eric Granado

EG 0,0 Marc VDS: Mike Di Meglio

Join Contract Pons 40: Jordi Torres

Intact GP: Dominque Aegerter

Tech 3 E-Racing: Lukas Tulovic

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei

Openbank Aspar Team: Alejandro Medina