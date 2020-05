MARTILLO VIRTUALE Jorge Lorenzo farà il suo debutto nella MotoGP virtuale domenica nell'arena telematica di Silverstone, dove i centauri delle tre classi del Motomondiale si sfideranno nella quinta tappa stagionale. Tornano i protagonisti delle classi Moto2 e Moto3, presenti anche in Spagna tre settimane fa, mentre il parterre della MotoGP sarà un po' ridotto ma di sicuro prestigio. Accanto al ''Martillo'' Jorge Lorenzo, per la Yamaha correrà anche Fabio Quartararo, mentre per l'Italia ci saranno Pecco Bagnaia e Michele Pirro, entrambi in sella alla Ducati così come Tito Rabat, e Lorenzo Savadori, tester dell'Aprilia. In pista per il Gran Premio di Gran Bretagna Virtuale anche Joan Mir (Suzuki) e Taka Nakagami (Honda).

ITALIANI PROTAGONISTI Tanta Italia anche nelle altre due classi iridate: in Moto2 a difendere il tricolore ci saranno Marco Bezzecchi, Stefano Manzi e Nicolò Bulega, mentre in Moto3 toccherà al solo Stefano Nepa. Le gare, come sempre trasmesse in diretta sul sito internet della MotoGP, ma anche su Sky Sport MotoGP HD, scatteranno alle ore 15 italiane di domenica 31 maggio. Non ci saranno i tre occupanti del podio di Misano Adriatico, l'ultimo GP virtuale andato in scena il 17 maggio scorso, ovvero gli hondisti Alex e Marc Marquez e Valentino Rossi. Di seguito le lineup complete.

LineUp Virtual British Grand Prix - Classe MotoGP

Ducati Team: Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Jorge Lorenzo

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

LineUp Virtual British Grand Prix - Classe Moto2

Red Bull KTM Ajo: Tetsuta Nagashima

Flexbox HP 40: Hector Garzo

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

ONEXOX TKKR SAG Team: Kasma Daniel Kasmayudin

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Marco Bezzecchi

MV Agusta Forward Racing: Stefano Manzi

Federal Oil Gresini Moto2: Nicolo Bulega

EG 0,0 Marc VDS: Augusto Fernandez

LineUp Virtual British Grand Prix - Classe Moto3

Aspar Team Gaviota: Stefano Nepa

Petronas Sprinta Racing: John McPhee

Leopard Racing: Jaume Masia

Kömmerling Gresini Moto3: Jeremy Alcoba

Honda Team Asia: Yuki Kunii

Red Bull KTM Ajo: Kaito Toba

Red Bull KTM Tech 3: Ayumu Sasaki

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay

CIP Green Power: Maximilian Kofler

CarXpert Prüstel GP: Barry Baltus