MotoGP 2021

Maverick Vinales non gareggerà questo fine settimana in Texas: troppo recente il tragico incidente del cugino

PAUSA NECESSARIA Come prevedibile, e comprensibile, Maverick Vinales non sarà presente ad Austin questo fine settimana per partecipare al GP delle Americhe di MotoGP. Troppo recente il tragico incidente che è costato la vita al cugino quindicenne Dean Berta Vinales, morto sabato scorso a Jerez de la Frontera durante una gara del campionato Supersport 300. Qui sotto il post pubblicato da Maverick su Instagram in ricordo di Dean Berta.

PIENO SUPPORTO DEL TEAM La notizia è stata comunicata dall'Aprilia Racing Team Gresini: ''E' passata meno di una settimana dall'incidente, non è abbastanza tempo per ritrovare la serenità necessaria per correre. Vinales, con il pieno e incondizionato supporto di Aprilia Racing, ha quindi deciso di prendersi una pausa nel suo percorso di conoscenza della moto e della squadra. Ci saranno altri momenti per riprendere il promettente viaggio iniziato assieme. Un viaggio che deve essere del tutto rispettoso delle persone coinvolte e dei loro sentimenti''.

SETTIMANE MOVIMENTATE Vinales si era da poco messo alle spalle le polemiche del mese di agosto, quando la Yamaha aveva deciso di interrompere anticipatamente il loro rapporto dopo le sgasate di frustrazione dello spagnolo nel corso del primo dei due gran premi disputati al Red Bull Ring. Lo spagnolo aveva trovato da subito l'accordo con Aprilia, inizialmente per il 2022, poi anticipando già al GP Aragon il suo debutto sulla moto di Noale.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/09/2021