IL FUTURO DEL DOTTORE Quando si dice la passione. Il confine tra Valentino Rossi e Peter Pan è ormai sempre più labile, e prima di decidersi a crescere e pensare solo al suo team e all'Academy che tanti frutti ha portato (a partire da Bagnaia e Morbidelli, suo attuale compagno di team), il dottore sente di poter dare ancora molto al mondo che da oltre un quarto di secolo lo ospita e di cui è indiscusso protagonista. In un'intervista concessa al sito ufficiale della MotoGP, Rossi ha parlato del suo futuro, in pista - dove ha bisogno di stare più di ogni altra cosa - e fuori, perché è probabilmente giunto il momento di mettere su famiglia con la fidanzata Francesca Maria Novello.

''CALCETTO'' CON GLI AMICI Tutto dipenderà da questa stagione e dalle sensazioni che il nove volte iridato proverà in pista, all'inizio di questa nuova avventura con il team Petronas. ''Yamaha per la squadra ufficiale ha scelto Viñales e Quartararo'', ha esordito Rossi. ''Li capisco. Però sono andato lì, gli ho detto: Non mi lascerete mica a piedi? Non potevano dirmi di no: eccomi con la squadra satellite, il Petronas Yamaha SRT''. Questa sarà una stagione particolare per Valentino, che sarà compagno di box di uno dei suoi studenti, ormai ben avviato visto il traguardo di vice-campione del mondo raggiunto nel 2020: Franco Morbidelli ''E poi c'è Luca (Marini), mio fratello, Pecco Bagnaia, un altro dei miei ‘studenti’. È troppo divertente: come andare a giocare al calcetto con gli amici il lunedì sera, noi invece si corre in pista la domenica''.

IL FUTURO Ma veniamo al clou dell'intervista: il futuro di Valentino, che con la Yamaha Petronas ha una firma sul contratto: ''Ufficialmente ho firmato per un anno, però il mio obiettivo è correrne ancora due. Dipenderà da come vanno le cose nel 2021: se mi diverto, lotto per vincere o per il podio, se resto tra i migliori 5, allora continuo''. Se così fosse il Dottore sarà in pista fino a quasi 44 anni, mentre parlando di futuro immediato il Qatar è dietro l'angolo e non ci sarà, come per tutto il 2020, Marc Marquez, che dovrebbe rientrare in Portogallo. Ma per Valentino il punto è un altro:'' In sua assenza, gli altri ragazzi sono cresciuti molto. E non hanno più paura di lui''.

VACCINO Ai tanti sportivi che sono, volontariamente o no, testimonial del vaccino anti-Covid c'è proprio Valentino (nonostante, avendo avuto questa infima malattia, il suo organismo abbia già sviluppato un buon numero di anticorpi), visto che ha potuto usufruire dell'offerta fatta ai piloti dagli organizzatori del Qatar, e ha deciso di vaccinarsi: ''Sì, siamo dei privilegiati, ho già ricevuto la prima dose e la seconda la riceverà dopo il secondo Gran Premio. Noi del MotoGP possiamo almeno portare un pizzico di gioia, leggerezza: siamo come il calcio e la F1, un intrattenimento. La gente quando mi vede mi vuole bene perché ho fatto passare loro un sacco di domeniche belle. E ora ne hanno davvero bisogno''. Sempre a proposito della malattia, Rossi ha aggiunto una chiosa significativa: ''Io, che da quando sono nato è sempre una festa, perché chiunque incontro mi sorride e mi sembra di portare allegria: mi sono sentito un appestato. Un diverso. Credo di aver capito cosa sia la solitudine: non mi era mai successa una cosa del genere''.

UN GRANDE PASSO Infine, restando nella sfera privata, c'è un altro futuro di cui parlare. Valentino Rossi è fidanzato ormai da anni con la modella Francesca Maria Novello, ed è forse giunto il momento di fare uno dei due grandi passi. Il matrimonio? No: ''Vorrei un bambino. È un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta. Uno o due figli: si può fare. Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena''.