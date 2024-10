Iannone sostituirà Di Giannantonio sulla Ducati del team VR46

L'abruzzese sarà al via del prossimo GP Malesia, in sostituzione di Fabio Di Giannantonio

Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, oggi il Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha confermato che Andrea Iannone sostituirà Fabio Di Giannantonio nel prossimo GP Malesia, in programma nel primo weekend di novembre. Per il centauro italiano si tratta di un ritorno in MotoGP a 5 anni dall'ultima partecipazione, avvenuta nel GP Valencia 2019.

RITORNO SULLE SCENE Negli ultimi anni Iannone è rimasto lontano dalle competizioni a causa di una discussa squalifica per doping costatagli quattro stagioni di stop. Il riscatto dell'abruzzese è iniziato quest'anno, con l'ingaggio da parte del team GoEleven e la partecipazione al mondiale Superbike in sella a una Ducati Panigale V4R. Iannone ha chiuso il campionato in ottava posizione impreziosendo il bilancio con la vittoria ottenuta nel round di Aragona, a cui si aggiungono altri quattro piazzamenti a podio. In MotoGP vanta una vittoria ottenuta con Ducati nel GP Austria 2016 e 11 podi totali. Oltre che in Malesia, la sua presenza dovrebbe essere confermata anche per il round finale di Valencia.

WorldSBK Aragona 2024, Alcaniz. Andrea Iannone (Ducati), credits: WorldSBK.com

UNA SFIDA FOLLE Sicuramente tornare a gareggiare su una MotoGP dopo così tanti anni non sarà semplice, come ha ammesso lo stesso Iannone: ''Guidare la moto campione del mondo è emozionante. La MotoGP è la moto più tecnologica e performante; sono onorato che abbiano pensato a me e mi sono sentito in dovere di cogliere questa opportunità non appena mi è stata offerta. La sfida è sicuramente folle, complessa e importante, poiché non guido una moto di questa categoria da anni e non ho fatto alcun test. Sono entusiasta di lavorare con Ducati e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, sia per l’altissimo livello sia per l’amicizia che ci lega da anni. Vorrei ringraziare Valentino Rossi, Alessio Salucci, Pablo Nieto, Gigi Dall’Igna, Claudio Domenicali e Mauro Grassilli''.

DI GIANNANTONIO SOTTO AI FERRI A cedere la moto a Iannone sarà Fabio Di Giannantonio che, come previsto, qiesta settimana verrà operato alla spalla infortunata dal professor Alessandro Castagna in modo da farsi trovare pronto per la stagione 2025 di MotoGP, quando correrà ancora con il VR46 Racing Team. Alessio ''Uccio'' Salucci, Team Director della scuderia di Valentino Rossi, ha commentato: ''Sono molto felice di confermare che Andrea correrà con i nostri colori sulla Ducati Desmosedici GP. Andrea ha dimostrato di essere in ottima forma; ha concluso la stagione WorldSBK in bellezza ed è sempre rimasto vicino alla Ducati. Inoltre, è un grande amico della famiglia VR46, sia personalmente che di Vale. Siamo molto lieti di accoglierlo nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team e di vederlo di nuovo su una MotoGP. È davvero una bella storia! Allo stesso tempo, auguriamo tutti il meglio a Fabio che questa settimana subirà un intervento chirurgico alla spalla e non vediamo l'ora di rivederlo in pista nel 2025''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/10/2024