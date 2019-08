Autore:

Matteo Larini

OFFERTONA Dopo la straordinaria vittoria di Alex Rins in Gran Bretagna, giunta al termine di un duello entusiasmante con Marc Marquez, Suzuki ha lanciato un'offerta imperdibile per il prossimo Gran Premio, in programma a Misano Adriatico il 15 settembre. La casa giapponese, per celebrare l'inatteso successo inglese che ha bissato quello già ottenuto in Texas, permetterà a tutti coloro che acquisteranno i biglietti presso i loro concessionari di assistere al Gran Premio da una posizione privilegiata: la Tribuna Suzuki, la D del circuito, che è dotata di maxischermo. Oltre alla possibilità di salire sulla tribuna, Suzuki offre anche il proprio VIP Pack, che permette di usufruire gratuitamente di un comodo parcheggio riservato, situato a breve distanza dalla Tribuna D, e di accedere a un’esclusiva lounge Suzuki.

UNICO ESEMPLARE I vantaggi del VIP Pack, però, non finiscono qui: oltre al parcheggio ed alla lounge, il pacchetto speciale include inoltre un kit di abbigliamento ufficiale, con una t-shirt e un cappellino Suzuki MotoGP. Chi acquisterà i biglietti nelle concessionarie avrà anche la possibilità di accedere ad una sessione di autografi della coppia piloti della casa di Hamamatsu, che si terrà sabato 14 alla lounge Suzuki, dove si potrà anche osservare da vicino la GSX-R1000R Texas Edition, una moto speciale, in esemplare unico, che Suzuki Italia ha realizzato in occasione della prima vittoria di Rins nel Gran Premio delle Americhe ad Austin.

PREZZI I biglietti saranno venduti a prezzi vantaggiosi: il pass per la sola giornata di domenica è infatti proposto a 140 Euro, mentre quello valido anche per le qualifiche di sabato 14, costa 175 Euro. I minori nati dopo il 31 dicembre 2006 ed accompagnati da un adulto pagante avranno un ulteriore sconto con i biglietti ridotti, che costano 12 Euro per la domenica oppure 20 Euro per i due giorni.