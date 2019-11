Autore:

Simone Valtieri

SCAMBIO TRA TITANI Sarà una giornata da non perdere per gli appassionati di Motorsport. Il fresco sei volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, e il nove volte campione nel Motomondiale, Valentino Rossi, si incontreranno al Circuito Ricardo Tormo di Valencia il 9 dicembre prossimo e si scambieranno i loro preziosi compagni di viaggio. Il centauro di Tavullia salirà a bordo di una delle recenti Mercedes del campione britannico, il quale riceverà in cambio una bella cavalcata sulla Yamaha M1 del Dottore. A organizzare il tutto il loro comune sponsor Monster.

ANTIPASTI GUSTOSI Già in passato i due fenomeni del motorismo mondiale si sono incontrati, ma mai hanno avuto la possibilità di scambiarsi il auto e moto. Lewis Hamilton ha già guidato nel passato, anche recente, moto da competizione, l'ultima volta proprio una Yamaha: la R1 M Superbike di Michael Van der Mark e Alex Lowes. Valentino Rossi invece è stato al volante della Ferrari l'ultima volta nel 2010 a Barcellona, quando guidò una F2008 con gomme da GP2, la prima a Fiorano in un test nel 2004 (sul bolide di Schumacher) che mise l'acquolina in bocca a tutti e da lì si cominciò a parlare di un suo possibile ingaggio a Maranello.

CENTAURI AL VOLANTE Non è neanche la prima volta che le due categorie si incontrano al di fuori dei due assi in questione. Sia Marc Marquez che Dani Pedrosa hanno avuto la possibilità di testare una Toro Rosso grazie alla Honda nel recente passato, ma anche una Red Bull nel 2012 in Austria grazie proprio allo sponsor austriaco. Jorge Lorenzo invece, grazie a un regalo della Monster, salì a bordo proprio della Mercedes di Hamilton vincitrice del Mondiale 2014. Michael Schumacher, al contrario, a fine carriera si iscrisse a qualche gara del campionato nazionale Superbike, ma la troppa differenza con i professionisti del settore, e qualche caduta, lo indussero a ripensarci.