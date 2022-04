Rossi, Lorenzo e Pedrosa: la sfida si sposta su quattro ruote!

TRIS D'ASSI Ieri Valentino Rossi ha fatto il suo esordio a Imola nel GT World Challenge di Endurance - con tanto di pit-stop mancato durante la Safety Car e grottesca scena del meccanico che lo insegue con la paletta - al volante dell'Audi R8 del team belga WRT. Nella stessa occasione, nel Lamborghini Super Trofeo, una gara di contorno, ha corso per divertimento anche lo spagnolo Dani Pedrosa, suo rivale in pista, incontrando poi nel paddock lo stesso Valentino. Ai due vecchi amici e rivali se ne sta aggiungendo ora un altro: Jorge Lorenzo. Il pilota maiorchino, infatti, dopo i successi a due ruote sta provando anch'esso il raddoppio e correrà nel monomarca Porsche Carrera Cup Italia con il team Q8 Hi Perform.

VEDI ANCHE

APPUNTAMENTO A LE MANS ''Inizia una nuova e stimolante fase della mia vita'' – ha spiegato Jorge Lorenzo – ''Ringrazio molto il team Q8 Hi Perform per avermi accolto e per avermi scelto come Official Driver: non vedo l’ora di mettermi in gioco e dimostrare tutto il mio valore al volante. Abbiamo un team forte, affiatato ed ambizioso: tappa dopo tappa, il nostro obiettivo dovrà essere sempre quello di crescere e di vincere quante più gare possibili''. Non è una prima volta per Lorenzo al volante della Porsche: lo spagnolo è stato infatti tra i protagonisti della PCCI Esports, il campionato di simracing parallelo che proprio ieri disputava la sua corsa a Imola, in contemporanea con quella reale che vedeva impegnato Valentino Rossi. Coincidenze? Forse sì, ma l'obiettivo finale di Lorenzo coincide con quello del Dottore, ossia arrivare a correre la 24 ore di Le Mans. Ovviamente i due hanno scelto strade diverse, ma sappiamo bene che quando si mettono in testa un obiettivo...

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/04/2022