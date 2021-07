QUASI CINQUECENTO Sono 494 in 9 gran premi e 27 eventi complessivi le cadute dei centauri del Motomondiale, considerando i weekend di Moto3, Moto2 e MotoGP sin qui disputati nel 2021: 137 in MotoGP, 189 in Moto2 e 168 in Moto3, fortunatamente la maggior parte delle quali senza alcuna conseguenza per il pilota, mentre una di esse è stata fatale a Jason Dupasquier, lo sfortunato pilota svizzero che ha perso la vita nel sabato del Mugello. Sono questi i dati complessivi diffusi dalla Dorna, che è scesa anche nel dettaglio per quel che riguarda la classe MotoGP, in cui il cascatore per eccellenza è stato Pol Espargarò. Il pilota della Honda con 13 cadute ha preceduto un terzetto iberico composto dal fratello Aleix Espargarò su Aprilia, da Alex Marquez su Honda e da Iker Lecuona su KTM, tutti con 10 cadute. Al quinto e sesto posto altri due spagnoli, Marc Marquez con 9 e Alex Rins con 8, mentre i primi non iberici sono i ducatisti Jack Miller, Johann Zarco ed Enea Bastianini a cquota 7. Per quanto riguarda invece le moto, più cadute di tutti per i piloti Honda con 39, nonostante siano solo 4 rispetto ai 6 ducatisti che hanno collezionato complessivamente 34 scivolate. Di seguito i dati completi.

Le cadute in MotoGP nei primi 9 GP del mondiale 2021 - Piloti

Pos Pilota Moto Cadute GP Cadute/GP 1 Pol Espargarò Honda 13 9 1,44 2 Aleix Espargarò Aprilia 10 9 1,11 Iker Lecuona KTM 10 9 1,11 Alex Marquez Honda 10 9 1,11 5 Marc Marquez Honda 9 7 1,29 6 Alex Rins Suzuki 8 8 1,00 7 Jack Miller Ducati 7 9 0,78 8 Johann Zarco Ducati 7 9 0,78 9 Enea Bastianini Ducati 7 9 0,78 10 Takaaki Nakagami Honda 6 9 0,67 11 Lorenzo Savadori Aprilia 6 9 0,67 12 Valentino Rossi Yamaha 5 9 0,56 13 Jorge Martin Ducati 5 6 0,83 14 Danilo Petrucci KTM 5 9 0,56 15 Joan Mir Suzuki 4 9 0,44 16 Maverick Vinales Yamaha 4 9 0,44 17 Luca Marini Ducati 4 9 0,44 18 Miguel Oliveira KTM 4 9 0,44 19 Brad Binder KTM 3 9 0,33 20 Fabio Quartararo Yamaha 2 9 0,22 21 Francesco Bagnaia Ducati 2 9 0,22 22 Franco Morbidelli Yamaha 2 8 0,25 23 Tito Rabat Ducati 2 2 1,00 24 Stefan Bradl Honda 1 3 0,33 25 Garrett Gerloff Yamaha 1 1 1,00 26 Sylvan Guintoli Suzuki 0 1 0,00 27 Michele Pirro Ducati 0 1 0,00

Le cadute in MotoGP nei primi 9 GP del mondiale 2021 - Moto