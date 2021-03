EQUILIBRIO ESTREMO Che questo sia un campionato del mondo poco pronosticabile lo si era già capito dai test MotoGP della settimana scorsa, ma anche da com'era andata tutta la stagione 2020. La differenza rispetto allo scorso anno è il ritorno di Marc Marquez in sella, sicuramente un contendente all'iride nonostante l'anno di stop per l'infortunio al braccio, ma se dovessimo indicare un chiaro favorito per la vittoria saremmo tutti in seria difficoltà. E infatti anche le agenzie di scommesse - i cosiddetti bookmakers - sembrano non sapere che pesci pigliare.

CINQUE FAVORITI L'italiana SNAI quota addirittura cinque piloti sullo stesso piano, tutti a 5,50 (se si gioca un euro sulla loro vittoria se ne vincono 5,50), e sono il campione del mondo in carica Joan Mir su Suzuki, il suo compagno di team e connazionale Alex Rins, l'italiano e vice-iridato in carica Franco Morbidelli su Yamaha, il francese suo ex compagno Fabio Quartararo e l'australiano della Ducati, Jack Miller. Un gradino sopra è visto Maverick Vinales a 7,50, mentre Pol Espargaro, appena approdato alla Honda, è dato a 10. Subito dopo compaiono Pecco Bagnaia, quest'anno alla Ducati ufficiale) a 12, mentre Valentino Rossi è dato a 15, come la rivelazione portoghese dello scorso anno Miguel Oliveira su KTM.

MA SE MARQUEZ FA IL MARQUEZ... Le agenzie che quotano Marc Marquez (Sisal ed Eurobet, ma quest'ultima offre quote anche senza la presenza dello spagnolo) lo danno come netto favorito alla vittoria finale del mondiale, pagandolo 2,5 o 3 volte la posta nonostante l'incognita delle prime gare iridate. Facendo una media tra le agenzie emerge come alle spalle dell'otto volte iridato, i due preferiti per la conquista dell'iride siano Mir e Miller, seguito a breve distanza da Quartararo, Rins, Morbidelli e Vinales. Valentino Rossi, con una media di 24,25, è preceduto anche da Pol Espargaro, Bagnaia e Oliveira. Di seguito le quote nel dettaglio.