REVISIONE NECESSARIA Adesso che il fenomeno della Honda, Marc Marquez, ha messo un sigillo sul Mondiale di MotoGP 2018 chiudendo i giochi, è tempo per Jorge Lorenzo (futuro compagno di squadra del campioncino spagnolo) di sistemare il suo polso malconcio, indebolito dalle varie cadute del maiorchino negli ultimi anni e peggiorato ulteriormente nella caduta durante le prove libere in Thailandia.

POLSO MALCONCIO Dopo aver saltato le gare di Buriram e di Motegi e visto che Lorenzo non partirà nemmeno per correre in Australia (Jorge sarà sostituito da Alvaro Bautista) il maiorchino ha deciso di sottoporsi ad una operazione chirurgica, ieri a Barcellona, per ricostruire la lesione al legamento al polso sinistro.

HONDA, ARRIVO L’obiettivo di Jorge è quello di tornare in pista con la sua Ducati in vista del GP di Sepang, previsto tra una settimana, e soprattutto presentarsi in forma ai test di Valencia, dove per la prima volta proverà la Honda Rcv 2019.