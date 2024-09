Marquez: "Weekend perfetto, ma per il titolo è tardi"

L'astinenza dalla vittoria di Marc Marquez è finalmente terminata. Ad oltre 1000 giorni di distanza dal successo nel GP Emilia Romagna 2021, lo spagnolo ha dominato il fine settimana del MotorLand di Aragona, spazzando via il lungo digiuno con la doppietta ottenuta tra Sprint e gara tradizionale. Un weekend vecchio stile per l'otto volte iridato, risultato il più rapido fin dalle prove libere e autore anche della pole position.

MotoGP Aragona 2024: Marc Marquez (Ducati)

QUEL PESO SULLE SPALLE Anche per questo motivo Marquez ha parlato di un fine settimana perfetto, nel quale ha saputo gestire anche l'enorme pressione che aumentava man mano che si avvicinava il raggiungimento del tanto atteso risultato: ''Certo che è stato un weekend perfetto. Abbiamo guidato tutte le sessioni tranne il warm-up, nel quale onestamente abbiamo deciso con la squadra di rimanere nei box. Ma in gara abbiamo avuto un feeling incredibile fin dall'inizio, ancora una volta. È stata una gara super lunga, è stato difficile controllare le emozioni negli ultimi giri, ma quando ho tagliato il traguardo ho sentito di aver perso tre o quattro chili, perché passo dopo passo la schiena diventava sempre più pesante''.

DOVEROSI RINGRAZIAMENTI Ovviamente il ritorno alla vittoria ha dato modo a Marquez di ringraziare tutte le persone che gli sono state vicini negli ultimi difficili anni, fino al team Gresini che lo ha accolto quest'anno rilanciandone la carriera: ''Raggiungere questa vittoria è stato incredibile, poi ho subito iniziato a pensare a tutto il processo che abbiamo avuto, a tutte le persone intorno a me, alla mia famiglia, alla mia ragazza, a mio fratello... mi hanno aiutato molto. E soprattutto il team Gresini che mi ha dato l'opportunità. Mi sono avvicinato come un pilota esordiente, cercando di dare tutto. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso un altro obiettivo e ora è il momento di continuare''.

MotoGP Aragona 2024: Marc Marquez (Ducati)

IL MONDIALE RESTA UTOPIA Il bottino pieno ottenuto nel GP Aragona ha permesso a Marquez di scavalcare Enea Bastianini al terzo posto della classifica Piloti e di portarsi a 70 punti dal leader Jorge Martin, oltre che a 47 da Pecco Bagnaia, ma lo spagnolo non pensa di poter rientrare nella lotta per il titolo 2024: ''Siamo lontani, troppo lontani. E non si tratta di un solo un pilota, sono due piloti che hanno più costanza di noi. Un weekend non cambierà la nostra vita. Certo, ci aiuterà, ma non la cambierà. Vediamo se possiamo lottare per essere nelle prime tre posizioni, è un obiettivo realistico. Ci sono ancora molti punti, molte cose che devono succedere, perché sappiamo che in Asia ci sono spesso tempeste, pioggia e non si sa mai. Continuiamo a divertirci, questa è la cosa più importante per me, e cercheremo di continuare ad andare avanti e lottare con i migliori''.

