GP Aragona, Bagnaia accusa Marquez: "Stava cercando il contatto"

Il contatto avvenuto a sei giri dal termine del GP Aragona tra Francesco Bagnaia e Alex Marquez sta ovviamente facendo molto discutere. Il pilota piemontese, che era risalito in quarta posizione dopo una brutta partenza, nell'incidente con lo spagnolo ha seriamente rischiato di farsi del male e ha perso punti pesantissimi nella rincorsa al terzo titolo consecutivo. Con il brutto weekend al MotorLand, Bagnaia è scivolato a -23 da Jorge Martin, mentre anche l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini non ha brillato, pur limitando i danni con il quinto posto finale.

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE L'incidente tra Bagnaia e Marquez si è innescato dopo un errore dello spagnolo in curva 12 che ha permesso all'italiano di superarlo, approcciando poi la successiva piega verso destra con quasi l'intera moto davanti. È in questo frangente che la condotta del fratello di Marc, vincitore della gara, è finita sotto accusa: lo spagnolo è rimasto all'interno della traiettoria di Bagnaia, innescando l'inevitabile contatto (video qui sotto). Nella caduta entrambi hanno riportato delle contusioni, ma fortunatamente nulla di più grave.

I SOSPETTI DI PECCO Parlando dell'episodio, Bagnaia ritiene che la responsabilità sia tutta di Marquez: ''Il mio punto di vista è quello di chiunque abbia un punto di vista normale in termini di corse, perché è abbastanza chiaro cosa è successo. Era largo, io ero davanti con molta più velocità. Sono entrato in quella curva senza chiudere la linea perché sapevo che era lì. Ma la mia velocità era sufficiente per superarlo senza problemi. Non appena sono entrato nella curva successiva, ho sentito il suo motore aprirsi. Stava aprendo l'acceleratore. Quindi stava cercando di arrivare a questo contatto. Voglio guardare quei dati... È rimasto con il 60/40% dell'acceleratore aperto fino a quando non è caduto. Quindi questo è molto strano da parte di un pilota, penso''. Secondo Bagnaia anche la giustificazione dello spagnolo, il quale ha detto di non essere riuscito a vedere Bagnaia, è poco credibile: ''Secondo me, è impossibile che non mi abbia visto. Ero già davanti a lui prima di cambiare direzione''.

MotoGP Aragona 2024: Enea Bastianini (Ducati)

DUCATI UFFICIALI SOTTOTONO L'incidente di Bagnaia è stato il culmine di un weekend avaro di soddisfazioni per il Ducati Lenovo Team fin dalle qualifiche dalla Sprint del sabato. Bastianini, che partiva solo quattordicesimo, in gara è riuscito quantomeno a completare una buona rimonta, fino a prendersi il quinto posto a cinque giri dal termine superando Franco Morbidelli: ''Non sono contento, perché è stata una gara molto difficile, forse la più difficile in stagione e il venerdì ha sicuramente avuto un impatto importante sulle mie chance di far bene. Avevo la velocità, ma non riuscivo a mettere tutto insieme: ho provato a sorpassare in molte occasioni e spesso i tentativi non sono andati a buon fine, finendo lungo e facendo errori. La pista era davvero sporca fuori dalla linea ideale e questo rendeva il tutto molto più complesso. Davvero un peccato, perché credo che avremmo potuto raccogliere molto di più, però dobbiamo accontentarci di questo quinto posto''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/09/2024