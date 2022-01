Marc Marquez, c'è la data del ritorno in pista!

La diplopia sembra un problema del passato per Marc Marquez, che sarà presente ai test ufficiali di Sepang, come comunicato dalla Honda

IL RITORNO Marc Marquez tornerà in sella il 5 febbraio prossimo, nei test ufficiali MotoGP di Sepang. Finirà quel giorno il lungo calvario del pilota di Cerveza, che dopo la doppietta tra il Gran Premio delle Americhe di Austin e quello di San Marino a Misano Adriatico, era caduto nel corso degli allenamenti con la moto da cross, sbattendo la testa e riscontrando nei giorni successivi un problema alla vista. Ma la diplopia sembra essere ormai alle spalle, e dopo aver corso a Portimao e Aragon con moto derivate dalla serie, l'otto volte iridato ha ricevuto l'okay per poter partecipare ai prossimi test ufficiali in Malesia.

COMPLETO SUCCESSO Nel comunicato ufficiale della Honda si legge: ''Per tutto l'inverno Marquez si è sottoposto a continui controlli medici e a consultazioni per monitorare la sua diplopia. Nelle ultime settimane i miglioramenti delle sue condizioni hanno portato il suo team medico a ritenere che il recupero fosse sufficiente per tornare ad allenarsi con le due ruote. Il #93 è tornato prima sulla pista col motocross per poi provare la Honda RC213V-S a Portimao e una Honda CBR600RR ad Aragon. Lunedì scorso, 24 gennaio, Marquez è stato sottoposto ad un altro controllo medico che ha riconfermato che il trattamento è stato un completo successo e che l'otto volte iridato è in condizioni idonee per guidare una MotoGP. Pertanto, è stato deciso che Marquez inizierà la sua stagione 2022 al primo test ufficiale della MotoGP™ a Sepang prima di dirigersi a Mandalika, in Indonesia, la settimana successiva. Questa sarà la prima volta che Marquez tornerà su una MotoGP™ da quando ha vinto il GP dell'Emilia Romagna 2021 davanti a Pol Espargaro''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/01/2022