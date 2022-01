Honda presenta la nuova MotoGP senza Marquez: giallo sulle condizioni dello spagnolo

Come sta Marc? Il centauro spagnolo sarà al via della nuova stagione MotoGP 2022? Gli ultimi indizi non sembrano deporre a suo favore: Honda HRC presenterà la nuova moto senza il ventottenne

Si infittiscono i sospetti sulle condizioni di salute di Marc Marquez. A creare quello che sembra essere un vero e proprio giallo è direttamente Honda HRC, il team di MotoGP che ha annunciato nelle scorse ore di essere in procinto di presentare in via ufficiale le livree delle nuove moto 2022 nella giornata di venerdì. Tutto regolare, se solo non fosse che l’asso di Cervera non figura tra i centauri invitati a presenziare alla videoconferenza via Zoom con la stampa specializzata…

IL MISTERO DI MARC Certo, l’assenza a una conferenza con i giornalisti del settore non è necessariamente indice di qualcosa che non va. I sospetti però sono legittimi, vista l’importanza mediatica della presentazione delle nuove moto e soprattutto in considerazione del fatto che, in tempo di pandemia e di video-call, presenziare anche solo virtualmente dal salotto di casa non pare così impegnativo. Da Honda assicurano che Marc sta bene e che la sua assenza è giustificata dalla necessità di concentrarsi sull’allenamento per essere in forma al via della prossima stagione. Ma è innegabile come il miglior modo per sgombrare il campo dai dubbi sarebbe stato quello di affiancare Marc a Pol Espargaro, al fratello Alex e a Takaaki Nakagami, gli altri tre piloti ufficiali regolarmente convocati. Da non escludere, comunque, l’ipotesi che la casa giapponese stia solo cercando di proteggere il proprio campione da possibili domande sulle sue condizioni di salute, che distoglierebbero l’attenzione dal disvelamento della nuova moto.

COME STA MARQUEZ? Per il resto, l’attività social del campione catalano non aiuta a risolvere i dubbi: dopo un post Instagram di buon Natale e un TikTok di fine anno con le foto e i video rappresentativi del 2021, l’unica attività recente risale a quasi una settimana fa, con Marquez fotografato durante una pausa dagli allenamenti insieme al suo cane, accompagnato dall’hashtag #preseason. Per il resto, le ultime indicazioni sullo stato di salute del ventottenne spagnolo – affetto da diplopia (sdoppiamento della vista) in seguito al trauma cranico riportato dopo una caduta in motocross dello scorso novembre, alla vigilia del GP di Algarve – risalgono allo scorso 22 dicembre. In una nota ufficiale, era stata proprio Honda HRC a parlare di buoni progressi e di un Marquez al lavoro per preparare l’avvio di stagione 2022.

