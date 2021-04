NUOVA CARRIERA Appeso il casco al chiodo, Jorge Lorenzo sta prendendo sempre più gusto a indossare i panni del commentatore da social network. Dopo aver fatto infuriare alcuni suoi ex colleghi con dei tweet al vetriolo, lo spagnolo ha deciso di rilanciare, inaugurando su YouTube un nuovo video podcast dove commentare quanto avviene nella MotoGP. La trasmissione si chiama '99 Seconds', richiamandosi al numero che il maiorchino aveva sulla carena, anche se poi la durata è decisamente superiore al minuto e mezzo. Nel suo commento successivo al GP Doha, Lorenzo si è soffermato sulle difficoltà incontrate dall'ex rivale e compagno di squadra Valentino Rossi.

ROSSI DELUDENTE Lo spagnolo ha voluto sottolineare i risultati deludenti del secondo weekend di Losail per il Dottore, autore del penultimo tempo in qualifica e rimasto fuori dalla zona punti in gara: ''Rossi mi ha deluso, come suppongo abbia deluso i suoi fan, perché ci si aspetta sempre molto da Valentino. Essere 21esimo in qualifica, credo che abbia detto di aver avuto alcune sessioni in cui ha fatto peggio in carriera, ma è difficile trovarne una peggiore. E poi in gara, fuori dalla zona punti, penso che sia difficile trovare anche una gara che Valentino abbia concluso, senza una caduta o un guasto al motore, fuori dai punti''.

SALVEZZA EUROPEA La MotoGP si sposta ora in Europa, prima con il GP Portogallo a Portimao, poi con un appuntamento classico come il GP Spagna a Jerez de la Frontera. Proprio in questa occasione Lorenzo si aspetta che arrivi la rivincita di Rossi: ''È stata la seconda volta che lui è rimasto molto indietro rispetto alle altre Yamaha. Speriamo sia stata un'occasione particolare, non ha mai fatto bene in Qatar e sicuramente arriveranno circuiti migliori. Non so se ciò avverrà a Portimao, anche questa sarà difficile per lui. Ma sicuramente tornerà forte a Jerez''. Lo stesso Valentino ha fatto riferimento alle gare europee come possibili occasioni per rilanciarsi, ma senza fare nessuna promessa in particolare.