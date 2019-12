LO SCAMBIO DELL'ANNO L'attesissima e amichevole sfida incrociata tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton è andata in scena al Ricardo Tormo di Valencia nella giornata di ieri, 9 dicembre, il tutto rigorosamente a porte chiuse per volontà dello sponsor comune Monster che ha organizzato l'evento. I due assi dei motori si sono scambiati i mezzi con Rossi che ha poggiato i suoi 9 mondiali sul sedile della Mercedes di Hamilton, e quest'ultimo che ha messo in sella alla Yamaha M1 i sei iridi di Formula 1.

COMINCIA LEWIS Non è stato rilasciato ieri alcun materiale ufficiale, atteso per oggi, ma intanto possiamo confermare che i due "ragazzoni" si sono divertiti un mondo. Tempi e dettagli saranno comunicati in giornata e ve ne renderemo conto, intanto possiamo anticiparvi com'è andata... Il primo a scendere in pista è stato Lewis Hamilton attorno alle 9 del mattino, non una prima assoluta per lui, che aveva già guidato la Yamaha R1 Superbike, ma sicuramente uno step notevole per quanto riguarda il mezzo tecnico.

RISPONDE VALE E se in quell'occasione Lewis era anche scivolato, facendo prendere un colpo al box Mercedes, stavolta tutto è filato liscio. Dopo i primi giri è toccato al veterano della MotoGP Valentino scendere in pista con la Mercedes, descritto dai pochi privilegiati presenti come "molto performante". Da lì in poi i due si sono alternati al volante e in sella fino alle 17.30 circa di sera, quando il tramonto del sole ha costretto questi due bambini un po' cresciuti a smettere di giocare.