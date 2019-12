APPUNTAMENTO A LUNEDÌ Lo scambio sella-sedile tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton si avvicina! Lunedì prossimo (il 9 dicembre) a Valencia, sullo stesso circuito Ricardo Tormo che ha ospitato l'evento conclusivo del Motomondiale non più tardi di tre settimane fa, il nove volte iridato nel Motomondiale e il sei volte campione del mondo di Formula 1, si scambieranno i mezzi in pista. Rossi salirà a bordo di una delle recenti Mercedes di Hamilton, mentre quest'ultimo sarà in sella alla Yamaha M1 del campione di Tavullia.

PROVA SEDILE Su instagram, intanto, Valentino Rossi ha postato una foto in cui è a bordo della monoposto Mercedes, accompagnata dalla frase "I think me and Lewis Hamilton will have some fun soon...", ovvero "Penso che presto io e Lewis Hamilton ci divertiremo un po'..." Nell'immagine si vede l'italiano intento nella prova sedile nell'abitacolo della Freccia d'argento con in testa il cappellino dello sponsor comune che ha permesso quest'evento (la Monster) a colloquio con due uomini del box di Stoccarda. Al post ha risposto anche la Yamaha MotoGP, aggiungendo un semplicissimo "Non vediamo l'ora".

HAMILTON RISPONDE La risposta di una star social come Lewis Hamilton, non poteva farsi attendere. E così, accompagnato da una foto in cui stringe la mano a Valentino vicino alla Yamaha M1 che guiderà lunedì, il britannico ha pubblicato un tweet in cui scrive: "Sono super emozionato di incrociarmi in pista con la leggenda Valentino Rossi. Occhi aperti ragazzi, siete pronti?"