I QUATTRO MOSCHETTIERI La notizia che tutti gli appassionati di volevano sentire è arrivata! Non c'è l'ufficialità, ma a parlarne è Lin Jarvis, al vertice della Yamaha Motor Racing di MotoGP: Franco Morbidelli sarà promosso nel team ufficiale (!) al fianco del suo vecchio compagno Fabio Quartararo, andando a ricomporre la coppia che tanto bene ha fatto in Petronas negli scorsi anni. Al posto del ''Morbido'' nel team malese, e al fianco di Valentino Rossi, ci sarà Andrea Dovizioso: i due più forti piloti italiani dell'ultimo decennio correranno insieme l'ultimo scampolo di stagione, e avrà a disposizione una moto in tutto e per tutto uguale a quella del Dottore. Il tutto avverrà a Misano Adriatico, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

CAPOLAVORO YAMAHA ''Non abbiamo ancora messo il tutto nero su bianco'' - ha spiegato Lin Jarvis - ''Ma siamo tutti d'accordo che Morbidelli passerà nel team ufficiale al suo rientro a Misano, prendendo la sella che era di Viñales. Allo stesso tempo Andrea Dovizioso prenderà il suo posto nel team Petronas al fianco di Valentino Rossi e continuerà con Yamaha, con una M1 ufficiale, nel medesimo team i cui obiettivi e sponsorizzazione 2022 saranno annunciati proprio a Misano''. Ora si attende solo l'ufficialità, ma la situazione è ben definita e quattro piloti fenomenali, tre dei quali italiani, saranno tutti in pista con moto ufficiali della casa di Iwata: un ottimo lavoro quello della casa nipponica per mettere una pezza all'addio di Maverick Vinales, che nel frattempo si è accasato in Aprilia.