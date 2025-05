Ducati sulla pista amica di Le Mans: Bagnaia in cerca di conferme dopo i positivi test a Jerez

Dopo il proficuo test post-gara di Jerez de la Frontera, il Ducati Lenovo Team si prepara a tornare in pista sul circuito di Le Mans, teatro della quinta gara del Campionato Mondiale MotoGP 2025. Il team arriva in Francia con ambizioni elevate, forte dei risultati ottenuti nelle ultime cinque stagioni sul tracciato francese, dove la Desmosedici GP ha trionfato con cinque piloti diversi: Jorge Martin (2024), Marco Bezzecchi (2023), Enea Bastianini (2022), Jack Miller (2021) e Danilo Petrucci (2020).

Obiettivi chiari per Márquez e Bagnaia

Marc Márquez, reduce da un test produttivo in Andalusia, si presenta a Le Mans determinato a riscattare la scivolata che ne ha compromesso il risultato nel GP Spagna. Il numero 63, attualmente secondo nella classifica generale alle spalle del fratello Alex, conosce bene il circuito francese, dove ha già conquistato tre vittorie nella classe regina.

MotoGP Spagna 2025, Jerez. Marc Marquez (Ducati). Credits: MotoGP.com

Dopo aver ottenuto un podio qui nel 2024, insieme a Francesco Bagnaia e Jorge Martin, Márquez punta a mantenere alta la competitività della sua Ducati anche questo fine settimana: ''Le Mans è sempre stata una pista favorevole per noi - ha dichiarato - Il lavoro svolto nei test di Jerez ci ha dato informazioni utili e ora siamo pronti per riprendere la nostra striscia positiva. A Jerez abbiamo fatto molto nella giornata di test, non so cosa porteremo esattamente qui, ma sono positivo. È stato un weekend buono, peccato per la caduta di domenica. Meteo e temperature qui in Francia possono essere un fattore decisivo per la gara''.

Dal canto suo, Francesco Bagnaia è altrettanto motivato a continuare la sua rincorsa in campionato alla coppia di fratelli spagnoli. Dopo aver chiuso terzo a Jerez in entrambe le gare del weekend, Pecco è alla ricerca di risposte positive dalle soluzione che debutteranno in Francia, elemento fondamentale per rimanere in lotta per il titolo. ''La doppia P3 di Jerez ci ha dato fiducia,'' ha affermato Bagnaia. ''Le Mans è una pista che mi piace fin dalle categorie inferiori e sono sicuro che possiamo fare bene.A Jerez sono stato solido nella Sprint, in gara mi sono mancati i sorpassi, ma abbiamo raccolto una doppia P3 e tanti punti. Nel test ho fatto dei passi in avanti, provato alcune soluzioni che riporteremo anche qui e che possono farci essere più competitivi''.

Un circuito amico per Ducati

Come detto, il tracciato di Le Mans si è rivelato negli ultimi anni uno dei più favorevoli per Ducati, con la Desmosedici GP che ha mostrato grande competitività grazie alla sua capacità di adattarsi alle caratteristiche della pista francese. Curve lente, frenate violente e un’accelerazione decisa sono elementi che mettono in risalto le qualità della moto italiana.

MotoGP Francia 2024, Le Mans: il podio con Martin, Marquez e Bagnaia. Credits: MotoGP.com

L’obiettivo per il team ufficiale della casa di Borgo Panigale è quello di mantenere l’ottima tradizione e confermare la supremazia delle ultime stagioni, contando sul talento e sull’esperienza di entrambi i piloti per riconquistare la vetta del Mondiale, guidata ora da Alex Marquez del team Gresini.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/05/2025