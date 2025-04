Bagnaia analizza cosa non va nel suo rapporto con la Ducati GP25

Il GP Spagna ha visto Francesco Bagnaia chiudere sul podio al terzo posto ma, al di là dei punti recuperati su Marc Marquez in classifica generale, la gara di Jerez de la Frontera ha lasciato più punti interrogativi che certezze. Il piemontese ha mostrato un passo inferiore rispetto al vincitore Alex Marquez e non è mai riuscito a impensierire Fabio Quartararo, pur rimanendo per gran parte della gara a meno di un secondo dalla Yamaha del francese.

Bagnaia: ''Perdevo aderenza ovunque''

Parlando della sua prestazione, Bagnaia ha ammesso di non aver mai avuto una chance per attaccare Quartararo: ''Appena sono arrivato vicino a Fabio, non ho avuto alcuna possibilità di sorpassarlo. Ogni volta che arrivavo alle curve 7-8, 11 e 12 perdevo molto, l'anteriore si bloccava molto, perdevo aderenza ovunque. È un peccato che sia così, ma è la situazione attuale''.

MotoGP 2025, GP Spagna: Francesco Bagnaia (Ducati)

Il piemontese ha poi tracciato un parallelo con il 2024 quando, con la moto di cui dispone ora Alex Marquez, seguì da vicinissimo Jorge Martin per un terzo di gara, fino alla caduta dello spagnolo: ''È strano che nelle curve in cui ero fortissimo l'anno scorso - 1 e 12 - quest'anno abbia faticato molto. Ancor di più quando ero dietro a qualcuno. E guardando Alex, era fortissimo come me l'anno scorso''.

Lo scarso feeling con la Ducati GP25

Alla base delle difficoltà di Bagnaia sembrano esserci le turbolenze create dalle moto che precedono la GP25. Una teoria confermata anche da Fabio Di Giannantoio, unico pilota cliente Ducati a disporre della GP25, anche se il romano ritiene che le stesse difficoltà vengano incontrate anche da chi dispone della GP24, come i piloti del team Gresini o il suo compagno di squadra Franco Morbidelli.

MotoGP Qatar 2025, Lusail. Francesco Bagnaia. Credits: Ducati Corse

Parlando di questo problema, Bagnaia ha ammesso che al momento Marc Marquez è più bravo ad affrontare la situazione: ''Marc è molto bravo a gestire tutto, onestamente. Io non ci riesco. Voglio sentirmi meglio, avere un buon feeling con l'anteriore. E in questa situazione è piuttosto difficile perché è qualcosa di nuovo per me. L'anno scorso non avevo mai avuto questo tipo di sensazione e nelle curve veloci facevo cose che in questa stagione non riesco a fare. È sempre così quando sono dietro a qualcuno; anche nel giro di riscaldamento, quando vai piano e sei dietro a qualcuno, inizi a sentirlo''.

Bagnaia: ''La GP25 ha più potenziale della GP24''

Per Bagnaia sarà importante sfruttare la giornata di test in programma oggi a Jerez de la Frontera per cercare una soluzione ai suoi problemi. Il piemontese pensa che aggiungere più peso all'anteriore della GP25 potrebbe aiutarlo in questo senso, ma verranno provate anche modifiche più sostanziali.

MotoGP Spagna 2025, Jerez. Alex Marquez e Francesco Bagnaia (Ducati). Credits: MotoGP.com

Quel che è certo è che al momento Pecco non pensa di fare retromarcia e tornare alla GP24 con cui lo scorso anno ha vinto ben 11 gran premi: ''Penso che la GP25 abbia più potenziale della GP24, perché ho più accelerazione, più velocità massima, in frenata è molto buona, sui rettilinei è molto buona. Ma, guardando i dati, è abbastanza chiaro che se si confronta il giro di Alex con i miei giri dell'anno scorso, il suo potenziale nelle curve veloci è molto simile. E se si confrontano i miei con quelli dell'anno scorso, non ci riesco. Ma non sarebbe del tutto giusto tornare alla GP24, anche perché Marc sta vincendo tutto. Quindi è difficile quando il tuo compagno di squadra vince in questo modo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/04/2025