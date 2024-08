La MotoGP inizierà dalla Thailandia le prossime due stagioni

La MotoGP ha annunciato che sarà il GP Thailandia ad aprire le stagioni 2025 e 2026 del motomondiale. Per la categoria si tratterà della prima volta in cui l'esordio avverrà nel Sud-Est asiatico, dopo che negli ultimi anni era stato il Medio Oriente ad ospitare la gara inaugurale con il GP Qatar, ad eccezione del 2023 quando si iniziò a Portimao con il GP Portogallo.

MERCATO CENTRALE Il GP Thailandia fa parte del calendario della MotoGP dal 2018, anche se due edizioni (2020 e 2021) non si sono disputate a causa della pandemia di Covid-19. Ospitata dal circuito Chang di Buriram, la gara ha visto accorrere oltre 800.000 spettatori nelle quattro edizioni disputate, confermando il grande interesse verso il motomondiale da parte della popolazione dell'area. Un aspetto sottolineato anche da Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports: ''Il Sud-Est asiatico è uno dei nostri mercati più importanti, sia per lo sport sia per i nostri partner. La Thailandia gioca un ruolo di primo piano in questo, e la passione è evidente nelle grandi folle di cui godiamo a Buriram anno dopo anno. Sappiamo che creeranno un'atmosfera incredibile per il primo evento della stagione. Non appena Buriram è entrato nel calendario, è diventato subito uno degli eventi preferiti. È facile capire il perché: è un posto fantastico per godersi la MotoGP, con un layout realizzato per mostrare il meglio delle nostre gare, ampiamente dimostrato dall’incredibile spettacolo di cui abbiamo goduto in pista la scorsa stagione''.

TERRENO DI CACCIA IBERICO Le quattro edizioni del GP Thailandia fin qui disputate hanno visto per la classe MotoGP le vittorie di Marc Marquez (2018 e 2019), Miguel Oliveira (2022) e Jorge Martin (2023), mentre Francesco Bagnaia ha colto il successo nel 2018 in classe Moto2.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/08/2024