GP Thailandia, Bezzecchi chiamato a trascinare l'Aprilia: "Buriram è una pista che mi piace"

Dopo cinque giorni di test tra Sepang e Buriram, Aprilia Racing si prepara ad affrontare la prima gara della stagione sul Chang International Circuit. La RS-GP25 ha confermato le aspettative, mostrando il frutto del lavoro del Reparto Corse della Casa di Noale e garantendo un pacchetto tecnico competitivo per il campionato MotoGP 2025. Il team disputerà il GP Thailandia con Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori, quest'ultimo chiamato a sostituire Jorge Martín, fermo a causa di un infortunio alla mano sinistra subito lunedì. Il campione del mondo in carica è stato operato nella giornata di ieri. La pista, lunga 4.550 metri, si compone di 12 curve (7 a destra e 5 a sinistra) e alterna lunghi rettilinei a staccate impegnative, rendendola un banco di prova importante per moto e piloti.

BEZZECCHI GALVANIZZATO DAI TEST

Marco Bezzecchi ha concluso i test pre-stagionali in terza posizione nella classifica combinata dei due giorni di prove a Buriram. Il pilota italiano ha dimostrato un buon feeling con la RS-GP25, confermando le ottime sensazioni avute già a Sepang. Buriram è un tracciato che ha sempre valorizzato il talento di Bezzecchi, con due pole position conquistate in Moto3 nel 2018 e in MotoGP nel 2022, oltre a un solido quarto posto in gara nel 2023. Il romagnolo arriva quindi al primo appuntamento stagionale con grande entusiasmo e determinazione, puntando a confermare la velocità dimostrata nei test.

MotoGP 2025: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Il riminese ha dichiarato: ''Il bilancio è positivo sia dei test a Sepang sia di quelli a Buriram. Sono contento del lavoro svolto e del mio adattamento, che è andato piuttosto bene. Sono soddisfatto perché abbiamo sviluppato tante cose e preso decisioni importanti su tutto il pacchetto. Buriram è una pista che mi piace molto, mi sono sempre divertito e mi sono trovato bene, anche l’atmosfera è fantastica con tanti tifosi. Non vedo l’ora d’iniziare questa nuova avventura e di tornare a gareggiare. Un grande in bocca al lupo anche per Jorge, sperando possa tornare il prima possibile''.

SAVADORI AL POSTO DI MARTIN

L'assenza di Jorge Martín, costretto a un periodo di riabilitazione dopo l'intervento alla mano sinistra, ha portato Aprilia a schierare Lorenzo Savadori come sostituto per il GP Thailandia. Il pilota collaudatore della casa di Noale ha già notevole esperienza in MotoGP e avrà il compito di continuare lo sviluppo della RS-GP25 come già fatto durante i test, oltre a dare il massimo in gara per ottenere un risultato positivo per il team.

MotoGP 2025: Lorenzo Savadori (Aprilia)

Savadori ha spiegato: ''Il mio primo pensiero va a Jorge. Mi dispiace molto che non possa essere presente in Thailandia e gli auguro una pronta guarigione, spero possa tornare presto. Come sempre darò il 100% e il nostro obiettivo rimane quello di continuare a far crescere sempre di più la moto e portarla il più avanti possibile''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/02/2025