Bagnaia a due punti dalla meta: "Sono tranquillo e sereno"

IL GIORNO DEL GIUDIZIO Ci siamo, il weekend della verità sta arrivando, visto che a Valencia il prossimo 6 novembre si decideranno le sorti di uno dei campionati MotoGP più sorprendenti della storia. Francesco Bagnaia è rinvenuto da un pesantissimo -91 fino al +23 da cui partirà domenica in griglia al Ricardo Tormo di Cheste per provare a conquistare il suo primo titolo iridato tra i grandi, dopo aver vinto nel 2017 quello della classe Moto2 per il team di Valentino Rossi (che sarà a in Spagna a tifare per Pecco e per i ragazzi della VR46 Academy). Lo scorso anno ''Pecco'' trionfò sul tracciato valenciano, quest'anno gli bastano solo due punti (o che Quartararo non vinca) per toccare con mano il sogno, l'ultima insidia. Tradotto: deve evitare di cadere e arrivare sotto la bandiera a scacchi tra i primi 14. Sembra facile ma le insidie sono numerose.

MotoGP Malesia 2022, Sepang: Francesco Bagnaia (Ducati) seguito da Fabio Quartararo (Yamaha)

POMERIGGIO DI FUOCO Che Pecco sia concentrato e per nulla scaramantico, lo si evince dai termini utilizzati nelle dichiarazioni diramate dall'ufficio stampa Ducati alla vigilia dell'appuntamento. Si definisce ''Tranquillo'' e ''Sereno'', nonostante ''Tranquillo'' si dice abbia fatto una fine ingiuriosa, e ''Sereno'' fu Presidente per poco tempo, tradito dal fuoco amico. Il fuoco amico, però, Pecco l'ha rispedito tutto al mittente nel corso soprattutto della seconda parte di stagione, rintuzzando gli attacchi di Enea Bastianini, Jack Miller, Johann Zarco, Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Luca Marini, tutta gente che ora potrebbe fargli un gran favore domenica, anche semplicemente mettendosi alle spalle Fabio Quartararo, massimo rappresentate, invece, di quel fuoco nemico andato via via spegnendosi. Con un colpo di reni, però, il francese potrebbe tornare in gioco, e per questo è importante che tutto funzioni alla perfezione nel box del team rosso - che vorrebbe aggiungere ai titoli per team e per costruttori già archiviati, anche quello piloti, che manca dai tempi di Casey Stoner (2007) - ma anche dei team bianco-rosso-blu, giallo-nero e rosso-azzurrino, al fine magari di replicare il risultato dello scorso anno: tre Ducati sul podio (per la prima volta nella storia della MotoGP).

Francesco Bagnaia festeggia ai box con Jack Miller dopo aver vinto il GP Gran Bretagna 2022 a Silverstone

LE PAROLE: ''Sta per avere inizio un fine settimana davvero importante per noi'', spiega Bagnaia, ''Ma arrivo a Valencia tranquillo e sereno. Il Circuit Ricardo Tormo è una pista dove lo scorso anno siamo stati veloci e sulla carta è adatto alle caratteristiche della nostra moto. Rispetto alla Malesia siamo in una situazione più favorevole, ma dobbiamo restare concentrati fino all’ultimo, pensare solo a lavorare bene fin dal primo turno e puntare a dare il massimo in gara come sempre. Qui ci saranno un sacco di tifosi Ducati, oltre alla mia famiglia, i miei amici e il mio fans club, perciò spero di poter regalare a tutti loro delle grandi emozioni domenica''. Sarà una gara importante anche per il suo compagno di team Jack Miller, all'ultima apparizione in sella alla moto di Borgo Panigale. L'australiano deve fare un'impresa alla Quartararo per giungere terzo (-23 punti da Espargaro e -22 da Bastianini), ma anche confermare la top 5 finale sarebbe un ottimo risultato. ''Sono felice di tornare a correre a Valencia, una pista che mi piace molto e dove sono stato competitivo negli ultimi anni'', spiega Jack. ''Sarà un fine settimana speciale per il team con Pecco che si gioca il titolo mondiale, ma sarà anche la mia ultima gara con il Ducati Lenovo Team e in sella ad una Desmosedici GP. Spero di potermi congedare da Ducati ottenendo un ultimo risultato importante. Matematicamente ho ancora anche la possibilità di arrivare terzo in Campionato. Non è facile, ma fino all’ultimo lavoreremo per cercare di raggiungere anche questo importante traguardo insieme

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/11/2022