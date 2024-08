Bastianini festeggia la prima vittoria stagionale: "Ho lavorato sulla parte psicologica"

Alla prima gara dopo la sosta estiva, la Ducati ha ripreso da dove aveva lasciato, monopolizzando le prime posizioni della classifica: sono state cinque le Desmosedici nelle prime cinque posizioni del GP Gran Bretagna, otto nella top 10 ed è arrivato anche il settimo podio consecutivo monopolizzato dalle moto italiane, un record assoluto per la MotoGP. Per quanto riguarda il team ufficiale, la domenica ha regalato quasi il miglior risultato possibile: Enea Bastianini, già vincitore della Sprint, è stato grande protagonista con la sua prima vittoria nella gara lunga in questa stagione, mentre Francesco Bagnaia ha chiuso al terzo posto, limitando i punti persi dal rivale Jorge Martin che ha chiuso secondo.

CAPOLAVORO BASTIANINI Finalmente Bastianini è stato protagonista di una bella qualifica, chiusa con il terzo tempo. Questo, nonostante qualche sbavatura nei primi giri, gli ha permesso di restare a contatto con i primi, recuperando poi in maniera vigorosa nella parte finale di gara grazie alla consueta ottima gestione delle gomme: ''È stata una gara difficile, perché ho fatto qualche errore nei primi due giri e mi sono ritrovato un po’ indietro - ha raccontato - Dopo ho trovato la giusta fiducia per poter tornare sui primi: ho chiuso il gap prima su Aleix (Espargaró), che non è stato semplice da sorpassare, e poi su Pecco. Negli ultimi quattro-cinque giri, Jorge stava spingendo tantissimo e non è stato facile ricucire il distacco''.

MotoGP 2024, GP Gran Bretagna: Enea Bastianini (Ducati)

La sosta ha fatto bene a Bastianini, che ha analizzato cosa non ha funzionato nella prima metà di stagione per ripresentarsi al via in una versione di se stesso più efficace: ''Tornare sul gradino più alto del podio nella gara domenicale è fantastico. Sto lavorando su me stesso: ho analizzato la prima parte di campionato, i lati positivi e quelli negativi. Ho generalmente avuto un buon ritmo in gara fino ad ora, ma ovviamente il rendimento in qualifica mi ha spesso penalizzato. Ho cercato di lavorare sulla parte psicologica per non farmi trovare impreparato in questo frangente e spero di poter continuare così''.

PECCO RAGIONIERE Dopo la caduta nella Sprint di sabato, Bagnaia è stato protagonista di una grande partenza, portandosi in testa alla corsa. Nel finale però è stato superato prima da Martin e poi da Bastianini, preferendo a quel punto accontentarsi della terza posizione che lo fa scivolare in seconda posizione nel Mondiale, ma ad appena 3 punti dallo spagnolo: ''Sono soddisfatto perché, dopo la caduta di ieri, era importante finire la gara. Non è stato facile: mi sono messo davanti ed ho cercato di gestire la corsa il più possibile ma purtroppo, non riuscendo a forzare tanto con la gomma media anteriore, ho dovuto spingere un po’ di più con la gomma dietro per far girare la moto. Mi sono quindi ritrovato un po’ in difficoltà nel finale. Quando mi ha passato Martín, ho cercato di stargli dietro ma ho quasi perso l’anteriore alla curva sette e in quel momento ho pensato che, dopo la caduta di ieri, era meglio pensare a chiudere la gara. È chiaro che Enea, quando parte forte già dal venerdì, diventa davvero difficile da battere, in quanto è notoriamente molto performante nell’ultima fase di gara - ed anche oggi lo ha dimostrato''.

MotoGP 2024, GP Gran Bretagna: Pecco Bagnaia (Ducati)

LA SODDISFAZIONE DI DALL'IGNA Il bilancio finale per il team Ducati Lenovo è tracciato dal Direttore generale, Luigi Dall'Igna: ''La battaglia in pista è stata incredibile e sono davvero contento per Enea, che è riuscito ad ottenere la prima vittoria di domenica in stagione. Il suo passo di gara nel finale è stato davvero ineguagliabile, a dimostrazione che, quando fa bene anche in qualifica, può essere un pretendente per il successo in ogni occasione. Pecco è stato bravo a portare a casa un buon risultato nonostante le difficoltà incontrate nel finale, riuscendo a mantenersi a stretto contatto dalla testa della classifica''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/08/2024