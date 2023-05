MotoGP, dopo la sentenza FIM c'è anche l'ok dei medici: Marc Marquez sarà in sella a Le Mans

Il campione spagnolo può tornare in gara già domenica prossima in Francia e sarà regolarmente in gara nel GP numero mille della storia della classe regina del Motomondiale

Marc Marquez vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Dopo la notizia che il Tribunale d’appello della Federazione Motociclistica ha accolto il ricorso della Honda sulla questione del doppio long lap penalty – la sanzione era stata scritta male ed è prevalsa la questione “letterale” secondo cui la penalità fosse relativa al solo GP d’Argentina che lo spagnolo ha saltato per infortunio – una buona nuova arriva anche dai medici: la frattura alla mano destra rimediata dopo lo scontro con Miguel Oliveira nel GP Portogallo che ha inaugurato la stagione, è definitivamente guarita. E il 30enne potrà dunque tornare alle gare.

Marc Marquez (Honda Repsol Team)

MARC AL 1000° GP Marquez sarà dunque finalmente di nuovo in sella alla sua Honda HRC nel fine settimana di Le Mans. Un appuntamento decisamente importante, visto che la gara in Francia sarà anche la numero mille della classe regina del Motomondiale. “Valigia pronta e si vola – ha scritto Marc sui social – a Le Mans! Oggi voglio ringraziare l’equipe medica di Madrid guidata dal dottore Roger de Ona, quella della Mayo Clinic negli Stati Uniti e dell’APC Red Bull in Austria per il seguito e le raccomandazioni che mi hanno dato in queste ultime settimane. Grazie anche a tutti voi per i messaggi di sostegno, non vedo l’ora di incontrare di nuovo tutta la squadra e di salire ancora in moto”. Chi, invece, non ci sarà è ancora Enea Bastianini, sostituito sulla Ducati ufficiale da Danilo Petrucci.

Pubblicato da Salvo Sardina, 10/05/2023