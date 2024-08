Bagnaia domina al Red Bull Ring, Dall'Igna lo elogia: "Manuale della gara perfetta"

Il Red Bull Ring si è confermato terreno di caccia per Francesco Bagnaia che, dopo il successo nella Sprint, ha vinto il GP Austria per il terzo anno consecutivo. Un trionfo ottenuto con autorità, prendendo il comando all'inizio del secondo giro e poi dettando il passo con un ritmo insostenibile anche per il suo rivale Jorge Martin. Con questo risultato, il torinese porta a termine la rimonta sullo spagnolo, ritornando in testa alla classifica del Mondiale MotoGP con 5 punti di vantaggio. Per il team ufficiale Ducati Lenovo l'ottima domenica è completata dal terzo posto di Enea Bastianini, un risultato che gli permette di allungare a +22 su Marc Marquez nella generale.

MotoGP 2024, GP Austria: Francesco Bagnaia (Ducati)

PECCO IN CONTROLLO La fiducia di Bagnaia nel proprio potenziale al Red Bull Ring emerge anche nel suo racconto della gara: ''Ho cercato di mettermi in testa alla corsa sin dall’inizio perché sapevo di avere un buon ritmo, cercando di gestire un passo che fosse leggermente più veloce di quello di Martín. Quando ho visto che ha alzato un po’ i tempi, ho cercato di mantenere lo stesso passo per altri quattro/cinque giri per portare il margine a un secondo e mezzo. Sono felicissimo perché è il terzo anno consecutivo che vinciamo qui a Spielberg e vorrei ringraziare il team, Ducati e l’Academy per il lavoro che facciamo ogni giorno insieme''.

BASTIANINI RACCOGLIE IL MASSIMO Dopo la doppietta ottenuta nel weekend di Silverstone, Bastianini nel GP Austria non si è trovato nelle condizioni di lottare per la vittoria, ottenendo dunque il miglior risultato possibile sulla carta: ''Questo terzo posto è in linea con quelle che erano le mie aspettative prima della gara. Questa mattina, ed anche in gara, ho continuato ad avere una mancanza di feeling all’anteriore, che su questa pista è importantissimo, nonostante il passo avanti fatto nel warm-up. Ho provato ad essere aggressivo e a restare a contatto con Pecco e Jorge, ma perdevo 2/3 decimi ogni giro. Ho preferito evitare di prendere rischi eccessivi e di andare oltre il limite. Posso comunque essere soddisfatto della terza posizione, perché siamo andati migliorando giro dopo giro nel corso del weekend''.

MotoGP 2024, GP Austria: Enea Bastianini (Ducati)

DALL'IGNA ELOGIA I SUOI PILOTI Raggiante per la prestazione dei piloti Ducati, Gigi Dall'Igna si è speso in grandi elogi per la prestazione di Bagnaia: ''Se esistesse un manuale della gara perfetta, quella fatta oggi da Pecco ci entrerebbe di diritto. Il riuscire a gestire perfettamente un passo così veloce con un avversario tanto forte, costruendo un margine giro dopo giro e restando attento al consumo delle gomme è un qualcosa che pochissimi piloti riescono a fare. Questo si ottiene solo quando il pacchetto tecnico, la squadra ed il pilota lavorano in sintonia ed al massimo in ogni situazione, specialmente in una MotoGP con un livello tanto alto come quello di questa stagione''. Il Direttore Generale di Ducati Corse è molto soddisfatto anche del risultato di Bastianini: ''Anche Enea ha fatto un’ottima gara, nonostante non fosse a suo agio come a Silverstone, e se quando le cose non vanno in maniera perfetta si finisce comunque sul podio, non si può che essere contenti''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/08/2024