Aprilia, weekend da incubo a Termas de Rio Hondo: Bezzecchi cade, Savadori infortunato

Una domenica da dimenticare per Aprilia a Termas de Rio Hondo: zero punti nella gara domenicale e un nuovo infortunio

La gara del Gran Premio d'Argentina si è rivelata particolarmente complicata per i piloti di Aprilia Racing. Marco Bezzecchi è stato costretto al ritiro dopo una caduta alla prima curva, mentre Lorenzo Savadori non ha potuto prendere parte alla corsa a causa di un infortunio alla spalla sinistra.

Aprilia, Bezzecchi fa mea culpa

Bezzecchi, che partiva dalla nona posizione in griglia, ha visto la sua gara terminare immediatamente a seguito di una scivolata alla prima curva che ha coinvolto anche l'incolpevole Fabio Quartararo. Nonostante l'incidente, il pilota italiano non ha riportato conseguenze fisiche, ma l'episodio ha compromesso ogni possibilità di ottenere un buon piazzamento in gara.

MotoGP 2025, GP Argentina: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Parlando dell'episodio, Bezzecchi ha spiegato: ''È stato un mio errore, ho frenato troppo tardi. Sono riuscito a evitare Franco Morbidelli, ma sfortunatamente ho colpito la ruota posteriore di Fabio Quartararo. Ho già chiesto scusa a tutta la sua squadra, ma vorrei cogliere l’occasione per scusarmi ancora con Fabio. Comunque è stato un buon fine settimana, il passo c’era per lottare per delle buone posizioni. Dobbiamo ancora migliorare in qualifica: questo sarà il mio obiettivo principale per la prossima gara. Anche nel warm up mi sono trovato bene con la moto e aspettavo di poter fare una buona performance in gara, ma l’errore alla prima curva ha cambiato i miei piani.''

Savadori out, si punta al recupero per Austin

Situazione diversa ma altrettanto sfortunata per Savadori, che durante la sessione di qualifiche Q1 ha subito una sub-lussazione alla spalla sinistra. Dopo aver testato le proprie condizioni fisiche nel warm up, il pilota e i delegati medici hanno deciso di non prendere rischi, escludendolo dalla gara. Il cesenate cercherà ora di recuperare per l'appuntamento di Austin in programma a fine mese, per il quale è già certa l'assenza dell'infortunato Jorge Martin.

MotoGP 2025, GP Argentina: Lorenzo Savadori (Aprilia)

Un weekend dunque difficile per Aprilia, che lascia l'Argentina senza risultati significativi e con la necessità di recuperare al meglio in vista dei prossimi appuntamenti del campionato. Il CEO Massimo Rivola traccia questo bilancio: ''È stata una di quelle domeniche da dimenticare, ma tra gli aspetti positivi sicuramente c’è la prestazione della moto vista con Marco nelle varie sessioni. Mi dispiace per Fabio Quartararo che è stato incolpevolmente coinvolto nell'incidente alla prima curva. Con Sava riprenderemo il lavoro ad Austin, sperando che sia al 100%, dato che continueremo lo sviluppo della moto. Con Marco cercheremo di aumentare la confidenza, che è già buona, ma sicuramente va migliorata con le gomme nuove''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/03/2025