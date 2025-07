Aprilia a bocca asciutta al Sachsenring, ma le prestazioni danno fiducia

Il weekend tedesco del Sachsenring si è concluso con tanta amarezza per Aprilia Racing, dopo le buone sensazioni del sabato. Marco Bezzecchi, autore di una partenza brillante e in piena lotta per il podio del GP Germania, ha visto sfumare ogni ambizione al 21° giro, con una scivolata in curva 1 mentre si trovava stabilmente in seconda posizione. Nessuna conseguenza fisica per il pilota italiano, ma la delusione per un’occasione sfumata resta forte: dopo quello nella Sprint, un altro podio sembrava alla portata.

La domenica complicata di Aprilia è stata aggravata dalle difficoltà di Lorenzo Savadori. Il collaudatore e pilota ufficiale è incappato in due cadute: la prima al secondo giro, dalla quale è riuscito a ripartire, e la seconda — sempre in curva 1 — lo ha costretto al ritiro definitivo. Savadori ha anche ricevuto un doppio long lap penalty per essere caduto in regime di bandiere gialle, chiudendo così un fine settimana da dimenticare.

Il Sachsenring, con il suo layout tecnico e le curve quasi tutte a sinistra, si è confermato un tracciato impegnativo per tutti. Ma per Aprilia, che aveva lasciato Assen con due podi e grande ottimismo, il round tedesco rappresenta un brusco stop in un cammino di crescita che rimane comunque innegabile, come ha sottolineato nel dopogara anche il CEO Massimo Rivola.

Bezzecchi: ''Peccato, non mi aspettavo di essere così competitivo su questa pista''

Il riminese, in grande spolvero negli ultimi appuntamenti, cerca di consolarsi pensando alle prestazioni messe in mostra nel weekend del Sachsenring, anche se a caldo la delusione per la caduta e per il podio sfumato è ancora tanta: ''Purtroppo, ho frenato un po’ troppo dolce alla curva 1 e non ho messo la moto in sovrasterzo. Quella è una curva dove c'è una piccola discesa nel mezzo e, se non ci arrivi con il dietro leggermente scarico, spinge un po’ sul davanti. Ed è proprio quello che mi è successo. Peccato, perché ero veloce: onestamente non mi aspettavo di essere così competitivo su questa pista, stava andando tutto bene. Adesso che la caduta è ancora fresca, prevale un po’ la tristezza, ma dobbiamo tenere conto di tutti i lati positivi. Stiamo crescendo, stiamo facendo un gran lavoro e sono contento della nostra crescita, sia mia come pilota sia della moto e di tutto il team che ci lavora. Eravamo lì davanti e questo è importante, sicuramente fa male, ma siamo forti''.

Nel weekend negativo di Savadori ha pesato la poca conoscenza del circuito tedesco, su cui aveva corso una sola volta in precedenza: ''È stato un weekend abbastanza difficile, perché era una pista praticamente nuova per me e i continui cambiamenti di meteo non hanno di certo aiutato. In gara, purtroppo, ho commesso un piccolo errore e sono caduto. Mi dispiace e chiedo scusa a tutto il team e ad Aprilia. Nonostante tutto, siamo comunque soddisfatti e rimaniamo positivi, perché abbiamo provato alcuni elementi interessanti e la moto sta migliorando sempre di più''.

Come detto, Rivola ritiene che il weekend del GP Germania lasci all'Aprilia molti aspetti negativi nonostante lo zero in classifica incassato quest'oggi: ''Un vero peccato per Marco, che stava facendo di nuovo una gara esemplare. Purtroppo, è stato vittima, come tanti altri piloti, della curva 1. Una domenica da dimenticare a livello di risultati, ma quello che ci teniamo di buono è che comunque la prestazione c’è, e quindi andiamo con grande ottimismo a Brno. Peccato anche per Lorenzo che aveva il passo del gruppo davanti a sé''.

