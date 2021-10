MotoGP 2021

LASCIA, RADDOPPIA E... RITORNA? Nel corso della conferenza stampa dell'evento Nolan dedicato alla presentazione del casco celebrativo per Casey Stoner, title sponsor del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, Alex Rins ha risposto a una domanda ben precisa circa le voci che hanno riguardato un possibile ritorno di Davide Brivio in MotoGP. Il manager italiano, vinto il titolo con Joan Mir e la Suzuki lo scorso anno, ha lasciato a sorpresa il mondo delle due ruote per raddoppiare finendo in Formula 1 nel team Alpine con Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Quest'anno la scuderia francese sta ben figurando ed è arrivato persino un inatteso successo con il pilota transalpino, ma negli scorsi giorni si sono intensificate le voci di un possibile nostalgico ritorno di Brivio all'ovile, e non necessariamente nel team Suzuki.

SAREBBE BELLO Alex Rins, dal palcoscenico dell'evento Nolan, ha raccontato il suo punto di vista con entusiasmo: ''Sinceramente a me piacerebbe tantissimo che Davide tornasse. Quando è partito ho pensato che avesse lasciato un team definito e che tutto sarebbe andato bene ma sinceramente c'è stato un po' di 'casino'. Quando è uscita questa indiscrezione gli ho mandato un messaggino su whatsapp e gli ho detto che sarebbe bellissimo se tornasse in Suzuki. Ma lui mi ha detto che ha un anno ancora da fare in Formula 1 e che al momento non pensa di tornare, mi ha anche detto di non dare troppo retta a queste news. In ogni caso in Suzuki non me lo hanno chiesto, ma se mi chiedessero se volessi un ritorno di Davide, gli direi sicuramente di sì''.

SE TORNA, NON CON NOI A riprendere l'argomento nella conferenza pre-GP è stato anche Valentino Rossi, che incalzato sul tema dalla stampa presente ha risposto: ''Ho un ottimo rapporto con Davide, mi convinse lui all'epoca a firmare con la Yamaha e insieme abbiamo vissuto bellissimi momenti. Mi piace come lavora ed è il miglior team manager della MotoGP, uno come lui può fare la differenza. Parlo spesso con lui, ma onestamente non ho idea di cosa farà in futuro. Le voci che lo accostano al nostro team, però, sono false, noi abbiamo altri progetti in corso''.

